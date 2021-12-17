Авраам Руссо подает заявление в полицию на Иосифа Пригожина

Конфликт Авраама Руссо и Иосифа Пригожина, который разгорелся еще 15 лет назад, вновь у всех на устах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Конфликт Авраама Руссо и Иосифа Пригожина, который разгорелся еще 15 лет назад, вновь у всех на устах. После ток-шоу "Секрет на миллион", где певец намекнул, что к расстрелу его автомобиля в 2006 году могут быть причастны экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов и продюсер Пригожин, последний решил подать на Руссо в суд за клевету. Ответ артиста оказался еще жестче: он готовит заявление в полицию - и значит, речь идет уже не о гражданском, а уголовном деле.

- Да, мы будем подавать на Иосифа Пригожина заявление по ч.5 ст. 128.1 УК РФ "Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления", - подтвердил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы певца. - Дело в том, что в СМИ прозвучали слова продюсера, назвавшего Руссо жуликом и мошенником. Но мошенничество - это уголовное преступление, а мошенник - человек, осужденный по соответствующей статье. Мне же, как адвокату, ничего подобного о моем доверителе не известно.

Авраам Руссо и его адвокат Андрей Алешкин.

Между тем, судебного иска Иосифа Пригожина к певцу адвокат не опасается.

- Мой доверитель лишь высказал свою убежденность, никого не обвиняя и даже не называя имен. Если пересмотреть "Секрет на миллион", можно заметить: фамилию продюсера называет Лера Кудрявцева, а не Руссо, - продолжает Алешкин. - Убежденность человека, а тем более - пострадавшего от покушения, не может быть предметом судебного разбирательства.

Наказание по уголовной статье о клевете, связанной с обвинением в тяжком преступлении, - до пяти лет за решеткой. Однако, не исключено, что стороны все-таки придут к миру.

- Здесь возможно применить закон о медиации, и если Иосиф Пригожин со своим адвокатом Сергеем Жориным будут готовы к диалогу, мы тоже пойдем навстречу, - заявил представитель Руссо. - Мы готовы встречаться и обсуждать проблему, чтобы наконец разрешить этот давний спор.

СПРАВКА "КП"

КТО И ЗАЧЕМ СТРЕЛЯЛ В ПЕВЦА

С момента этой истории прошло столько времени, а оппоненты вылили в адрес друг друга столько ушатов грязи, что в этой кровавой "санта-барбаре" уже непонятно, как все было на самом деле.

Если говорить по факту, в "нулевых" сирийский певец, которого Пригожин раскручивал на деньги рыночного магната, пережил несколько покушений: в 2004 году неизвестные затолкали его в багажник машины и отвезли на дачу одного из совладельцев ресторана "Прага". Там Руссо жестоко избили, сломав нос. А спустя два года артист пережил новое нападение: киллеры обстреляли его джип из автомата. Певец получил три пулевых ранения, но выжил. Поговаривали, что так Исмаилов мог отомстить своему подопечному за нелестные высказывания и скрытые доходы от корпоративов.