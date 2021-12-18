В Москве подвели итоги первой Национальной экологической премии «Чистый воздух»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда для лучших экологических проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

Учредитель премии «Чистый воздух - 2021» - Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке генерального спонсора АО «Россельхозбанк».

Всего на премию было подано 107 проектов. Победителей выбирал экспертный совет, в который вошли специалисты различных экологических направлений. Кроме того, в номинации «Экоинициатива» состоялось народное голосование, в котором приняли участие около 40 тысяч пользователей.

Эльмира Морозова уверена, что премия «Чистый воздух» должна быть ежегодной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эти цифры подтверждают: интерес к Национальной экологической премии высок. Причем, как со стороны самих участников, так и общественности. Чистая экология – это тема, объединяющая людей, несмотря на их интересы и политические пристрастия.

Представитель АО «Россельхозбанк», директор Фонда поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, созданного Россельхозбанком Эльмира Морозова уверена, что премия «Чистый воздух» должна быть ежегодной.

- Подобные инициативы очень важны для будущего нашей планеты. Россельхозбанк ведёт разностороннюю работу над экологическими проектами. В этом году мы учредили специальный фонд Экология. Сейчас мы выбираем ряд проектов по устойчивому развитию и заботе об окружающей среде и с нашей поддержкой они будут реализованы. Вместе с другими социально ответственными компаниями и вовлечением всех жителей нашей страны мы оставим нашим детям и внукам не только чистый воздух, но и чистую планету.

АО «Россельхозбанк» — Генеральный спонсор Национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021».