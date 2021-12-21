«Пряничная сказка» к Новому году!

Бывают книги, от одного прикосновения к которым поднимается настроение и генерируется вдохновение. «Пряничная сказка» от Наны Пивоваровой как раз из разряда таких. С первой же страницы будто бы начинаешь чувствовать аромат выпечки и приближающиеся праздники.

Зима - самое пряничное время года. Если вы всегда хотели научиться печь пряники, но никак не могли на это решиться, сейчас самый подходящий момент. Теперь у вас для этого есть профессиональный учитель. Нана Пивоварова - настоящая пряничная фея, у которой уже множество учеников по всему миру.

Нана откроет все секреты приготовления этого лакомства: научит готовить идеальное тесто, расскажет, как сделать изделия необходимой формы и как их украсить, чтобы превратить в настоящий шедевр кулинарного искусства.

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