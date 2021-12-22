VK запускает реформу системы информационной безопасности и обновленную программу защиты данных пользователей — VK Protect

Информационная безопасность — ключевой приоритет для компании

VK ID появится во всех сервисах экосистемы, вместе с ним всем пользователям станет доступна двухфакторная аутентификация. Компания открывает новый Центр управления безопасностью — в личном кабинете VK ID. Важная цель программы VK Protect – рассказать, как повысить уровень защиты данных, и дать инструменты для этого.

«Мы создаем комплексную систему повышения безопасности пользователей. Наша цель — не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться. VK объединяет крупнейшие коммуникационные площадки в стране, поэтому нам под силу повысить уровень осведомленности о безопасности и ответственного отношения к своим данным среди всех пользователей рунета», – сказал Антон Антропов, директор по информационной безопасности VK.

Двухфакторная аутентификация через VK ID появится во всех сервисах экосистемы — и не только

В рамках VK Protect компания расширила применение двухфакторной аутентификации. Благодаря VK ID она доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учётную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения. Улучшенная защита доступна всей многомиллионной аудитории экосистемы VK. Подключить ее можно в настройках личного кабинета VK ID.

Для администраторов сообществ ВКонтакте с более чем 10 000 подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной в феврале 2022 года. Таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч. Это поможет дополнительно защитить сообщества, где администраторы ещё не включили двухфакторную аутентификацию.

В Одноклассниках новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.

«Единые сервисы безопаснее и надежнее, чем десятки разных учеток, за каждой из которых надо следить отдельно. В личном кабинете VK ID можно управлять подключенными к аккаунту проектами, завершать сессии VK ID — или менять пароль, если заметишь подозрительную активность. Двухфакторная аутентификация — еще один дополнительный слой защиты для всех», говорит Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности ВКонтакте.

Важная цель программы VK Protect – рассказать, как повысить уровень защиты данных, и дать инструменты для этого

Компания запустит Центр управления безопасностью пользователя

В начале года Центр появится в личном кабинете VK ID. В нем можно будет подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. Например, можно будет оценить статус безопасности своей учетной записи VK ID и получить персональные рекомендации по защите данных. Кроме того, в нем появятся новые гибкие настройки уровней приватности и доступа.

«В основе наших продуктов лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности. Мы планируем и дальше развивать это направление — вкладывать в него ещё больше ресурсов и активно просвещать пользователей рунета», – добавила Ольга Фролова, директор по экосистемным продуктам VK.

В рамках инициативы VK Protect также планируется перезапуск программы по выплатам исследователям безопасности (Bug Bounty) ВКонтакте и VK ID: она будет расширена, а уровень вознаграждения — повышен.

Информационная безопасность — ключевой приоритет для компании. VK регулярно проводит внутренний и внешний аудиты, придерживается лучших мировых практик и привлекает сторонних исследователей. С 2014 года VK участвует в программе выплат исследователям совместно с HackerOne, компания — один из лидеров рейтинга. Программа безопасности VK входит в топ-10 публичных программ 2020 года в рейтинге Zdnet.