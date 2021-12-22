Российский мультик про любовь балерины и боксера, похожего на Николая Валуева, всерьез претендует на «Оскар»

Кадр из мультфильма

Русская мультипликация славится по всему миру. За права на советские мультики борются европейские страны. В Японии носят на руках Ежика из тумана, а Юрия Норштейна боготворят. «Фиксики» выкупили Китай, Южная Корея и другие ценители анимации. «Маша и медведь» входит к Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый детский мультик (более 100 миллиардов суммарных просмотров в Youtube и под 4,5 миллиарда у серии «Маша + Каша»). В 1999 году «Оскара» за живописный мультфильм «Старик и море» получил Александр Петров.

Кадр из мультфильма

А в 2021 году престижную статуэтку может получить Антон Дьяков. Американская киноакадемия объявила шорт-листы претендентов на «Оскар» и включила в этот список его работу «Боксбалет» (студия «Мельница» при поддержке Минкульта РФ) 2019 года. Кроме того, мультфильм уже был отмечен премией фестиваля "Икар".

Кадр из мультфильма

Мультфильм с незамысловатым названием повествует о трогательной истории любви балерины Ольги и громадного боксера Евгения. Слиянии красоты и уродства, изящества и силы, грации и неотесанности. Еще с советских времен бокс и балет были гордостью нашей страны — эти традиции, выраженные через две полных противоположности, объединились и в новом мультике. Он увидел ее в телевизоре, где все беспрерывно гоготали, и влюбился с первого взгляда...

Кадр из мультфильма

Невооруженным глазом видно, что боксер как две капли воды похож на экс-чемпиона мира, а теперь депутата Госдумы РФ, Николая Валуева.

Кадр из мультфильма

Тот же рост, габариты, форма головы и угрожающий вид.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда как образ балерины Ольги очень сильно напоминает приму Большого театра Ольгу Смирнову.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Окончательный список номинантов на премию «Оскар» появится 8 февраля. Церемония награждения победителей пройдет 27 марта 2022 года.