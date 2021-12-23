Квартира на югах… Подмосковья. Дорога домой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наверняка привнесет, считают игроки рынка. В своё время Новорижское шоссе перекроило всю парадигму Москвы и ближайшего Подмосковья. Тогда районы за МКАД отобрали у Рублёвского шоссе огромный кусок спроса в высокобюджетном сегменте.

Девелоперскую активность на юге и юго-востоке Подмосковья сегодня также нельзя назвать низкой. «Анонсирование строительства южного дублера уже используют PR-кампании застройщиков жилья в этих районах, как повод повысить цену за квадратный метр», – отмечает Сергей Ковров, Руководитель департамента консалтинга и аналитика «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня здесь реализуются проекты «Пригород Лесное» в городском округе Видное, «Томилино Парк» в Люберцах, «Центр 2» и «Героев» в городском округе Балашиха (Железнодорожный).

В зоне охвата новой трассы – вблизи будущих развязок, также находятся жилые комплексы: «Восточное Бутово», «Государев дом», «Первый квартал», «Видный берег», «Эко-Видное 2», «Ново-Молоково», «Новое Лыткарино», «Гармония парк», «Малаховский квартал», «Новотомилино», «Цветной бульвар», «Люберцы 2018-2020», «Новоград Павлино».

Но, учитывая сроки реализации такого масштабного проекта (само строительство должно занять порядка 5 лет, после изъятия земель), покупатели квартир в жилых комплексах, которые реализуются в настоящее время, не почувствуют особого влияния новой трассы, на ценник квадратного метра. Ввод южного дублера МКАД в эксплуатацию даст незначительный рост стоимости – в пределах 5%, считают эксперты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скорее всего, ввод южного дублера МКАД заметно повлияет на цену в будущих проектах девелоперов Подмосковья. В перспективе вдоль трассы возведут несколько масштабных жилых комплексов. Всего к строительству здесь запланировано более 10 млн кв. м жилья. Существенная доля (порядка 6,9 млн кв. м) придется на территорию городского округа Видное.

По данным Романа Родионцева, директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, среди перспективных проектов – жилые комплексы ГК «Самолет» в районе деревень Коробово и Богданиха. Кроме того, на территории Железнодорожного жилье будет возводиться в рамках уже существующих проектов.

Проекты, расположенных вблизи будущего южного дублера МКАД