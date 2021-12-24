Наука – это интересно: как Группа «Роснано» популяризирует бизнес будущего

Фото: Влад Буленков

Развитие наукоемкого бизнеса – история не только о поддержке перспективных проектов. И даже не про деньги. Ведь если накачать финансами отрасль производства, основанного на передовых научных достижениях, но при этом сама страна – ее жители, и в первую очередь молодежь – не видят своего будущего с ней, то грош цена таким трудам! Именно поэтому 2021-ый год был назван Годом науки и технологий, что позволило обратить внимание властей всех уровней на эту проблему. А Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа «Роснано») провел десятки акций, популяризирующих науку и технологии. О некоторых мы расскажем…

Однако сразу обратим внимание на важную деталь. На всех проведенных мероприятиях научные знания подавались в доступной и понятной форме, привлекая внимание к науке и к профессии ученого. Со всеми вытекающими последствиями: демократичными форматами общения, научные данные доносятся в современной и доступной для понимания форме для широкого круга молодых людей и всех, интересующихся наукой и технологиями. А как по-другому вызвать интерес к решению научных проблем и вызовов у молодежи?

30 мая. Санкт-Петербург. Science Bar Hopping «Эволюция»

Акция проходила в Питере, и на самом деле в барах (точнее – в 16-ти). Темой первого фестиваля в 2021 году стала эволюция науки. Участники лекциях проследили за развитием научной мысли от древнейших времен до наших дней и увидели преемственность научного знания. Для этого в каждом баре прошло по два выступления ученых: одно из них было посвящено исследованиям, связанным с прошлым, а второе — современным научным прорывам. Особое место на фестивале заняла тема глубинных технологий — побеседовали о нанороботах, больших данных, квантовых вычислениях и машинном обучении.

Лекции в барах фестиваля Science Bar Hopping «Эволюция». Фото: Влад Буленков

Но это «вишенка на торте». А на самом деле о чем только эксперты не рассказывали… Например, молодой ученый Денис Прокуратов из отдела научно-технологической экспертизы Эрмитажа объяснил, как лазер применяется в реставрации произведений искусства, а доцент-археолог из СПбГУ Маргарита Холкина - про асбест и почему в древности ему приписывали магические свойства. Биолога Ирину Якутенко подробно расспрашивали о прививках, а невролога Никиту Жукова — про грыжи. Дело дошло до домовых и чертей, а также драконов, пожирающих солнце — в изложении филолога Киры Онипко и астронома Екатерины Максимовой. Полярник Сергей Пряхин отметил, почему людей тянет в нечеловеческие условия Арктики и Антарктики, а палеонтолог Дмитрий Витенко рассказал о якутских динозаврах.

Мероприятие посетили 1 500 гостей. В социальной сети «ВКонтакте» велись прямые трансляции 4 лекций фестиваля - охват составил около 400 тыс. просмотров.

YouTube-шоу «Заходит ученый в бар»

Фотографии со съемочного процесса YouTube-шоу «Заходит ученый в бар». Фото: Александр Палаев

В 2021 году вышло семь серий «Заходит ученый в бар». Цель шоу — доказать, что наука — это такая же важная часть нашей повседневной жизни, как кино, политика и работа. Молодых ученых приглашают в бар и просят их ответить на вопросы из своей научной области. Все это приправлено фирменными коктейлям, актуальными темами и специальным гостем. Выпуски посвящены параллельным вселенным, киборгам, криминалистике, генетике и лекарствам. Среди гостей шоу — Чума Вечеринка, Владимир Маркони, Таня Старикова и Сергей Дружко.

24 октября. Москва. Science Bar Hopping «Ренессанс»

Современные ученые — это звезды, новые инфлюенсеры своего времени, они не только меняют мир своими открытиями, но и рассказывают об этом публично. Наука двадцать первого века выходит из лабораторий в социальные сети, становится достоянием общественности — и переживает новый ренессанс.

Лекции в барах фестиваля Science Bar Hopping «Ренессанс». Фото: Александр Палаев

Среди спикеров были как молодые специалисты, так и известные исследователи. Например, экономист и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан прочитал лекцию на тему «Коронавирус и мировая экономика: большой институциональный сдвиг»; астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов объяснил, в чем польза астрономии. Инженер молодежного космического центра МГТУ им. Н. Э. Баумана Марат Айрапетян рассказал, когда мы сможем полететь в отпуск на Марс, а руководитель архитекторов по направлению госсектора Yandex Николай Бутенко выступил с лекцией о хранении больших данных в облаке. За один вечер в 21-м баре столицы состоялись лекции 42 ученых, которые рассказали, в каком направлении развивается современная наука и как она влияет на жизнь людей.

Фестиваль посетили 2000 гостей. Общий охват прямых трансляций 8 лекций в соцсети «ВКонтакте» составил почти 790 тыс. просмотров.

Подкаст Science Bar Hopping

Процесс записи подкаста Science Bar Hopping. Фото: Виктория Взятышева

Зачем изучать гены, как на самом деле выглядели динозавры и чему можно научиться у предпринимателей? Это лишь малая часть тем, которые раскрыли молодые исследователи в подкастах Science Bar Hopping. Аудиоролики выходят каждую неделю. Продолжительность - около получаса. Подкаст пользуется заметной популярностью. Выпущено уже шесть сезонов. А количество его слушателей постоянно растет. Подкасты выходят на всех популярных стриминговых-платформах: в Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте».

Научная e-mail рассылка

Куда катится мир? Вопрос не праздный. В последние годы информационный поток из всех источников информации серьезно увеличился. И каждый годом будет только расти. Но действительно влияет на нашу жизнь? Какие открытия, явления и технологии меняют настоящее и формируют будущее? Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа «Роснано») и медиакомпания «Бумага» организовали научную е-mail рассудку, где важнейшие темы современности обсуждают самые настоящие ученые. Причем, если тема заинтересует, то участники проекта могут ее «расширить и углубить» самостоятельно: в письме также даются ссылки на близкие по теме книги, фильмы, курсы, подкасты и статьи.

Рассылка выходит еженедельно по пятницам. Авторами выступают ученые, популяризаторы науки и научные журналистами совместно с редакторами «Бумаги». Аудитория рассылки — более 21 тысячи человек.

Science Club

Это интеллектуальный клуб для неформального общения ученых, инженеров, технологических предпринимателей и популяризаторов науки, которые выступали на Science Slam, Science Bar Hopping и других научно-популярных проектах. Встречи клуба обычно проводятся в Москве и Санкт-Петербурге.

27-28 ноября. Science Club «Научный поезд»

Ученых из разных городов объединили в поезде, следующем по маршруту «Москва — Санкт-Петербург». Концепция «поезда» строится на традиционном феномене студенческих поездок и дорожных разговоров под перестук колес и чай с железными подстаканниками.

Фотографии из «Научного поезда». Фото: Александр Палаев

В чем же научный цимес? Например, прошел спид-дейтинг: ученые по всему вагону менялись местами и отвечали на один из 18 вопросов, связанных с их деятельностью. На разговор отводилось две минуты. Самое приятное, что каждый раз при знакомстве люди не хотели прерывать беседу после сигнала таймера — каждый новый собеседник был интересен. Хотя можно только представить, как сложно было запомнить все имена. В перерыве ученые продолжали знакомиться, меняться купе, навещать соседние вагоны. А затем были игры (кто-то даже принес с собой настольные), песни и танцы. На следующий день Science Club посетил с экскурсией Пулковскую обсерваторию. Всего в мероприятии приняло участие около 90 ученых.

«Спасибо огромное организаторам и всем участникам за отличное мероприятие! Собрать столько активных, амбициозных и ярких людей в одном вагоне — это супер!» - отметил кандидат технических наук, доцент кафедры судовых двигателей внутреннего сгорания и дизельных установок СПб ГМТУ Ильдар Галиев.

Интеллектуальный квартирник Science Club 8 декабря, Сочи

Ну и в заключение. С 8 по 10 декабря в Сочи прошел Конгресс молодых ученых, который стал завершением Года науки и технологии в России, финалом большой кампании в поддержку российской науки и образования. Для участников Конгресса были организованы образовательно-просветительские викторины, public-talk с успешными учёными мирового уровня, научно-популярные шоу, театральные миниатюры и показы документальных фильмов. Доступ на мероприятия был свободный для всех участников Конгресса по предварительной регистрации.

В рамках вечерней программы Конгресса 8 декабря состоялось еще одно мероприятие от ФИОП - Интеллектуальный квартирник Science Club. Программа встречи включала в себя нетворкинг, научный спиддейтинг для знакомства гостей и научные дебаты.

Научные дебаты. Фото: Максим Акуленко

Дебаты — это динамичный формат, который позволяет рассмотреть сложную тему с разных сторон: первая тема - «Должно ли государство определять развитие науки», вторая тема - «Должен ли каждый ученый думать про собственный стартап». Две команды, состоящие из ученого и профессионального дебатера, по очереди выступили с речами: одна команда с аргументами «за», а вторая с аргументами «против». В подготовке и проведении дебатов приняли участие основатели студии коммуникаций BEsmart, профессиональные дебатеры Федерации дебатов Санкт-Петербурга.

Показалось, что основная часть мероприятий – это что-то не достойное большой науки? Вы ошибаетесь. Многоэтажные формулы у молодежи вызывают лишь зубовный скрежет. А интерес к науке как раз начинается с игры и чего-то малосерьезного, но безумно интересного. Что в итоге и приводит молодых людей и девушек в наукоемкий бизнес. В ту самую отрасль, за которой будущее не только нашей страны, но и мира в целом.