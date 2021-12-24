Премьера года: На Пятом канале 25 декабря выходит сериал «48 часов»

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

В последнюю неделю уходящего года на Пятом канале состоится яркая премьера. 25 декабря сразу в один день зрители увидят все 16 эпизодов нового сериала «48 часов». Каждая серия – захватывающая история. На какие только меры не идут оперативники, чтобы буквально за двое суток успеть раскрыть запутанное преступление. Любое промедление может быть чревато тем, что подозреваемые придумают, как скрыться от правосудия, могут уничтожить улики или устранить свидетелей. Всего 48 часов и ни минуты больше есть у следователей на поиск преступника и его задержание.

Действия сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге.

ПЕРСОНАЖИ И СЕРИАЛ ГЛАЗАМИ АКТЕРОВ

Игорь Павлов: Нелепые ситуации дополнили мой образ

Отделом оперов руководит подполковник Саар, коренной петербуржец с эстонскими корнями. Он умен, сдержан и аристократичен. Карьерист по своей натуре, стремится все делать правильно. И нет ни одного приказа от начальства, который бы он не выполнил.

– Мой персонаж любит все контролировать. Но из-за того, что он излишне самоуверен, он постоянно везде лезет и иногда попадает в нелепые ситуации. Конечно, это не комедия, и он не смешной персонаж. Но забавные, нелепые, комичные ситуации немного раскрашивают и дополняют образ, появляются какие-то грани, а не только черты обыкновенного начальника, – говорит актер Игорь Павлов, играющий роль подполковника.

Другие персонажи не менее интересны. Актерский состав – яркий и профессиональный.

Владимир Резник: «48 часов» – это не только экшен, это история про судьбы людей

Старшего следователя Илью Лукьянова играет Владислав Резник. Он согласился на эту роль, потому что загорелся идеей играть необычного и очень интересного персонажа, а не шаблонного следователя.

– В этом проекте мы постарались выйти за привычные «милицейские» рамки в раскрытии внутреннего мира персонажей, их взаимоотношений, – говорит актер Владислав Резник. – Какие-то серии были менее динамичные, какие-то более, но единая канва связывает весь сериал – он получился вдумчивым. Это не просто экшен с пистолетами. Мы попытались сделать историю про судьбы людей.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Антон Багров: В поисках идеальной женщины

Оперативника Константина Шиловского сыграл актер Антон Багров. Его персонаж постоянно думает о женщинах, при это он не считает себя бабником. Дело в том, что на протяжении всего фильма Константин ищет свой идеал, каждый раз влюбляясь в новую девушку как в последний, думая, что именно она та самая.

– В работе мой персонаж профессионал, очень жесткий, конкретный, быстро думающий, внимательный, с чувством юмора, – говорит о своем образе Антон Багров.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Марина Гончарова: Сексуальная и смелая, как Лара Крофт

Красавицу и спортсменку, старшего лейтенанта Дашу Фадееву играет актриса Марина Гончарова. Ее героиня очень благородная, но порой в ущерб собственному счастью. Она умна, образованна и всем нравится.

– Мой персонаж – дерзкая и сексуальная. Лейтенант Даша Фадеева всегда подчеркивает свою фигуру, бедра, талию. Она бегает по крышам гаражей за преступниками на каблуках. Не было ни одного человека в этом сериале, кроме Лукьянова и Саара, кого я не побила бы. Мои коллеги из отдела еще только подбегают с пистолетом, а преступник уже лежит в нокауте, потому что я его вырубила. И так я это делала всегда, это было довольно смешно. Эта линия мне очень нравится. Меня даже прозвали Ларой Крофт. Прости меня, Анджелина Джоли, – улыбается актриса.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Ольга Белинская: Старомодная дама с маленькой собачкой

Заботливого эксперта-криминалиста по прозвищу Мама Таня исполняет Ольга Белинская. Ее героиня посвятила свою жизнь работе и ничего важнее этого в жизни не видит.

– По сюжету я слегка старомодная девушка. У нее очень простой костюм, пиджак немного шапоклякский, прямая юбочка. И вся прелесть только в перемене рубашек под этим пиджаком, – рассказывает актриса. – Героиня одинока, живет с маленькой собачкой, и больше дома ее никто не ждет. И поэтому стажер Митя Макаров для нее – еще один кутенок и немного сынок. В итоге в героине просыпается материнское чувство.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

Владислав Ставропольцев: Весь проект я был счастлив

Стажера и компьютерного гения Митю Макарова, у которого не клеится с девушками, играет Владислав Ставропольцев

– Все время, которое я провел на проекте, я был счастлив. У меня была прекрасная партнерша Мама Таня. Конечно, я в кадре по сценарию ее побаивался, как мы обычно боимся маму и папу. Но она всегда меня спасала. И по голове, конечно, давала, чему-то учила. И спасала от всех вышестоящих начальников, каких-то невзгод, случайных отравлений, – говорит актер.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

ОТ РЕЖИССЕРА

Егор Баринов: Игра актеров мне нравится

– Мне давно хотелось попробовать себя в новом проекте в качестве самостоятельного режиссера, в новом пространстве, с нуля. Я практически не раздумывал, когда мне предложили работать с этим сериалом. Но перед началом показал сценарий своему отцу – актеру и народному артисту РФ Валерию Баринову, – рассказал режиссер Егор Баринов. – В первый день съемок, конечно, возникало желание и игру актеров поправить, и показать мое видение сцены, поскольку игровая природа во мне еще не умерла до конца. И я надеюсь, не умрет (смеется). Но, если честно, мне нравится, как играли ребята, как они слышали меня, что они предлагали. Мой отец знает, каким проектом я занимался, я даже присылал ему пробы актеров и получил от него несколько профессиональных советов.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Одной из изюминок фильма станет запоминающейся интерьер. Декорации отдела, где работают главные герои, разместили в знаменитом павильоне №4 студии «Ленфильма». Именно в этих стенах бывшего театра «Аквариум» 4 мая (по старому стилю) 1896 года состоялся первый в России публичный киносеанс.

– У нас потрясающий павильон, с декорациями, оформленными в стиле модерн. По моему режиссерскому и актерскому опыту хочу заметить, редко когда устраиваются такие полицейские участки, даже в зарубежных сериалах. У нас получилось совершенно волшебное рабочее пространство. Вы сами все это увидите, – отметил режиссер Егор Баринов.

Смотрите премьеру «48 часов» 25 декабря на Пятом канале. Начало в 10.35. Все 16 серий!