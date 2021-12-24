Эдуард Давыдов: До Нового года всем работникам выплатят 13-ю зарплату

Фото предоставлено пресс-службой БСК

«Считаю, что премию следует выплатить на основе оценки труда каждого сотрудника и его вклада в выполнение показателей текущего года в размере не менее расчетной месячной заработной платы», - сказал Давыдов.

Кроме этого, глава предприятия подвел первые итоги исполнения «Программы повышения благосостояния работников БСК», которую он предложил в прошедшем году. Важнейшим пунктом объявленной год назад стратегии выступило ежегодное увеличение зарплаты на величину, значительно превышающую уровень инфляции. Цель – увеличить среднюю зарплату на БСК до среднего значения по химпрому Башкирии.

Размер средней зарплаты за текущий год на АО "БСК" составляет 54 373 рубля, рост к 2020 году – 15,8%. Текущие показатели – уже значительно выше среднего уровня зарплат и по региону, и по Стерлитамаку (в городе средняя зарплата по результатам 9 месяцев была равна 41 465,5 рубля). Как отметил Давыдов, предприятие последовательно продвигается к обозначенной цели.

Именно по этой причине с 1 января будущего года оплаты труда работникам будут увеличены в размере от 8,6 до 12,5% по различным категориям персонала.В общей сложности фонд оплаты труда 8,5-тысячного трудового коллектива повысится более чем на полмиллиарда рублей.

Выплата 13-й зарплаты стала возможна благодаря рекордным показателям работы, достигнутым компанией в уходящем году. Согласно предварительным расчетам, всего будет выпущено около 218 тыс. тонн бикарбоната натрия (рост больше чем на 18% к прошлому году), около 52 тыс. тонн натра едкого твердого (+31%). Кроме этого, удалось нарастить производство ПВХ до 269 тыс. тонн, кальцинированной соды марки Б - до 1824 тыс. тонн. Это лучшие значения за весь 70-летний период работы предприятия. В рублевом эквиваленте фиксируется увеличение общего объема выпущенной продукции более чем на 20% (58,1 млрд рублей). Как итог – значительный рост и выручки (58,9 млрд руб.), и объема чистой прибыли (до 15,0 млрд руб.). При этом предприятие уплатит в бюджеты всех уровней 10,4 млрд рублей налогов.

«Данные показатели не получилось бы достичь без самоотверженного труда всех сотрудников. Хочу всех поблагодарить за добросовестное отношение, за верность своему труду и тем традициям, которые заложили прошлые поколения работников нашего предприятия», - подчеркнул Давыдов/