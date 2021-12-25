«Молитва перед боем» в бронзе: Открыт мемориал в память о победе над шведами Александра Невского

Композиция посвящена июльским событиям 1240 года. Фото: Александр Шалгин

В Ленинградской области на берегу реки Тосны накануне нового года торжественно открыт мемориал «Молитва перед боем». Композиция посвящена июльским событиям 1240 года. Тогда молодой Новгородский князь Александр с дружиной перешли эту реку вброд и двинулись ко впадению Ижоры в Неву. Навстречу войску шведов. Скандинавы были разбиты. 19-летнего князя стали называть Невским в память о славной победе.

Мемориал «Молитва перед боем» расположен на берегу реки Тосны. Фото: РВИО

Российское военно-историческое общество провело конкурс на лучший архитектурно-художественный проект памятника. Главе РВИО, помощнику президента Владимиру Мединскому и ленинградскому губернатору Александру Дрозденко особенно понравились идеи скульптора Салавата Щербакова и его младшего коллеги Андрея Коробцова, работавшего вместе с архитектором Константином Фоминым (оба – авторы Ржевского мемориала).

19-летнего князя стали называть Невским в память о славной победе. Фото: Александр Шалгин

В благоустроенном к 800-летию парке имени Александра Невского в Тосненском районе решено было создать единую композицию – фигура юного князя вместе со щитом с изображением Спаса Нерукотворного. А центральную часть парка, расположенного рядом со знаменитыми «Саблинскими пещерами», вымостить брусчаткой в форме православного креста.

Константин Фомин, один из авторов композиции, рассказал Kp.ru про то, как шла работа над ней.

- В этом памятнике соединены две идеи?

- Изначально мы с Андреем и думали о том, что у композиции две части будут. Фигура Александра Невского и щит. После проведения конкурса была принята скульптура Салавата Щербакова и наш щит. Принцип, идея не поменялись.

В памятнике соединены две идеи. Фото: Александр Шалгин

- Масштаб в итоге оказался таким, как вы представляли?

- В общем, да. Было уже понятно, что скульптура Князя должна стоять чуть ниже. А щит с ликом Спаса должен быть чуть выше, чтобы его тоже хорошо было видно. Чтобы силуэт Спасителя и фигура Невского не пересекались, были разведены по высоте. Это уже на первоначальном этапе решили. Корректировки были в деталях.

- Почему вы выбрали именно это место?

- Оно было в условиях конкурса. Был уже разработан генплан участка, в этом для нас состояла некоторая сложность. И, мне кажется, в итоге нашли наилучшее решение. Со стороны дороги хорошо виден монумент. Мы наблюдаем заднюю часть диска, где изображена Богородица. Если бы развернули скульптуру Александра Невского, то он бы ее мог целиком зарыть. И мы решили развернуть скульптуру в центр площади, которая имеет форму креста в основании. У нас получился хороший парадный подход к памятнику. Мы подходим лицом к Невскому, потом к Спасителю. И видим Богородицу. Получили две хорошие видовые точки.

Получился хороший парадный подход к памятнику. Фото: РВИО

- Из чего выполнен памятник?

- Это бронза. Отливали в Москве. Над проектом работали месяцев восемь. И месяца четыре лепили. Использовали и лазерную резку. Чтобы форму диска соблюсти. Он большой. Пришлось использовать станки с числовым программным управлением и 3D технологии. Богородицу ребята во главе с Андреем Горобцовым выполняли.

- Каковы параметры?

- Высота холмы два с небольшим метра. Диск с постаментом - около шести с половиной метров. Общая высота под девять метров. Скульптура Александра Невского три с половиной метра.

Только работа над проектом заняла около восьми месяцев. Фото: РВИО

- Творческие споры с коллегами возникали?

- Принципиальных нет. Был выбран лучший проект, внесены корректировки, дальше каждый выполнял свою работу. Салават Александрович Щербаков нам с Андреем преподавал в академии Глазунова. У нас высокий уровень взаимопонимания. На одном языке разговаривали.

- Владимир Мединский подробно вникал в вашу работу?

- Да. Он молодец – и прислушивался к нашему мнению, и помогал найти лучшие решения. По внешнему виду, по образу. Это был его совет – соединить скульптуру Щербакова с нашим вариантом. И она по силуэту действительно, больше уместна. В тему молитвы перед боем она более удачно вписалась. И ландшафтное решение тоже. Необтесанные ступени. Мы обсуждали все вместе.

Памятник отливали в Москве. Фото: РВИО

- И ленинградский губернатор также?

- Да, но он скорее больше техническую часть обеспечивал. Готовил стройплощадку и мобилизовывал людей.

- Ранее в этом году композицию, посвященную победе Князя Александра над псами-рыцарями открыли на Чудском озере.

- Я ее проектировал. Нельзя говорить, что нынешний памятник – это предтеча или развитие темы. По хронологии эта композиция посвящена более раннему событию. Но это все-таки два разных проекта, хотя у них есть единый герой. Каждый уместен в своей среде, в своей местности. Этот более аскетичный, более сдержанный, может даже более современный. На Чудском озере более масштабный.

ДОСЛОВНО

Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский

- Князю Александру было 19 лет, когда, согласно летописи, он получил здесь известие о высадке, как бы сейчас сказали, «шведского десанта». Помолившись, вместе со своими дружинниками, многие из которых были моложе него, он решил не собирать ополчение, тратя на это месяцы, а небольшим отрядом атаковать шведов. Согласно летописной легенде, именно здесь Александр произнес фразу: «не в силе Бог, а в правде». Неважно, сказал он это здесь или летописец вложил эти слова в его уста уже после победы. Важно то, что эта фраза стала корневым столпом всей ассоциации: Александр-Русь-Победа-Отечество. Этот корневой столп и стоит в основе нашей Отчизны.

По своему значению Александр Невский сопоставим с европейским Карлом Великим, их часто сравнивают историки. Но есть большая разница: империя Карла, которую он собирал по лоскуточку, прожила лет 40 после его смерти. А прямые потомки Александра Невского: его внуки, правнуки, праправнуки княжили в Москве 350 лет и также по лоскуточку собирали Русское государство. И они собрали ту страну, в которой мы живем сегодня.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

- Здесь, на Ленинградской земле, память об этом выдающемся правителе, талантливом полководце чтут особенно. Именно на невских берегах молодой новгородский князь одержал свою первую яркую победу, наголову разгромив отряд шведских захватчиков. Это известие разлетелось по всей Руси, укрепляя веру русского народа в свою способность изгнать со своей земли любого, кто придёт с мечом в руках. <…> Уверен, что патриотический парк, который появится здесь в знак памяти о победах этого величайшего правителя и победах русского народа, войдёт в число наиболее посещаемых достопримечательностей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

Это знаковое, знаменательное событие для Ленинградской области. Образ святого благоверного князя Александра Невского связан с историей Ижорской земли и Ленинградской области. Я хотел бы напомнить, что, когда Александр Невский выдвинулся из Новгорода с небольшой дружиной, получив известие о том, что идут шведы на Русь, он останавливался в Старой Ладоге — первой столице Руси. И там, в церкви Святого Георгия, был освящён его меч перед битвой. А здесь, на этом месте, которое называется «Пустынка», очень интересном с исторической и геологической точки зрения, он молился и просил Бога и Пресвятую Богородицу дать ему силы победить шведов. Потому что он понимал, что с малой дружинной идёт на очень рискованное мероприятие. Поэтому и памятник мы назвали все вместе "Молитва перед боем".