Ученые обнаружили у людей неизвестную им часть тела

Считалось, что все мышцы человеческого тела пересчитаны и описаны еще 100 лет назад. Оказалось, что не все. Фото: Shutterstock

Не все части человеческого тела пересчитаны. Швейцарские биологи обнаружили на днях неучтенную. О чем сообщили в научном журнале Annals of Anatomy.

– Наше открытие не менее значимо, чем находка нового вида позвоночного, - похвастались его авторы изданию EurekAlert, в котором коротко были представлены результаты анатомического исследования.

Сильвия Мезей (Szilvia Mezey) из Университета Базеля (Department of Biomedicine at the University of Basel in Switzerland) и ее коллеги-дантисты вскрыли несколько десятков человеческих тел, хранившихся в формалине, сделали множество томографических снимков живых людей и разглядели таки мышцу, которую анатомы обходили вниманием. Она нашлась в голове. Представляет собой жевательную мышцу – ту, которая поднимает нижнюю челюсть.

Неучтенная прежде мышца помогает жевать и кусаться. Находка помечена красным цветом.

Швейцарцы искали целенаправленно, воодушевленные давними "раскопками" своих предшественников, которые до конца не разобрались, но предполагали, что жевательные мышцы сложнее, чем кажутся. И точно, мышца, которую обычно описывали, как двухслойную, оказалась трехслойной. Помимо известных слоев – поверхностного и глубинного, нашелся и третий слой – сверхглубинный. Musculus masseter pars coronidea – так назвали его авторы открытия. Эта мышца и есть новая часть тела.

Как уверяют ученые, мusculus masseter pars coronidea отличается от тех, которые расположены в двух других слоях, и помогает стабилизировать нижнюю челюсть. Возможно, предохраняет ее от вывихов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Люди отращивают себе дополнительные кровеносные сосуды

Число частей тела пополняют не только неучтенные прежде. Некоторые люди обзаводятся и новыми – отращивают их в прямом смысле слова.

У людей все чаще стала появляться дополнительная артерия - так называемая средняя.

Профессор Мациеж Хенненберг (Maciej Henneberg) и его коллеги из университетов Флиндерса (Flinders University) и Аделаиды (University of Adelaide), проанализировав данные анатомических исследований за несколько веков, пришли к выводу: в предплечьях стала появляться дополнительная артерия. Так называемая, средняя (median artery). За каких-то 150 лет доля людей, которые обзавелись ею, возросла более, чем в 3 раза.

Об этом феномене и о других новинках эволюции, которая, похоже, не прекращается, читайте в нашем материале.