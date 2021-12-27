Инсульт: не думай о секундах свысока

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Инсульты в России – вторая по распространенности причина смертности после ишемической болезни сердца. Ежегодно около полумиллиона россиян переносят инсульт, а в 2020 году эта болезнь унесла более 135 000 жизней. Такие данные приводит Росстат. Многие СМИ рассказывают, как можно восстановиться, а вот предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей по развитию России» предлагает, по примеру развитых стран, оборудовать машины скорой помощи технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте.

СИМПТОМЫ

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в мозгу. Существует несколько разновидностей болезни:

1) самая распространенная (70-80 процентов от общего числа) – ишемический инсульт. Это когда кровь не поступает в определенный участок мозга из-за тромбов или закупоренных сосудов.

2) Кровоизлияние в мозг, которое чаще всего случается у людей в возрасте 45–60 лет. Но в последнее время инсульт «молодеет». До 15% случаев инсульта (в России это около 70 000 в год!) происходит в 18 – 45 лет.

3) Реже всего кровь из разорвавшейся аневризмы попадает в пространство между паутинной и мягкой тканью мозга. Это – так называемые субарахноидальные кровоизлияния.

Нарушение кровоснабжения лишает клетки мозга кислорода, и они погибают. Любой из вышеперечисленных видов инсульта может привести либо к смерти, либо к инвалидности. У людей ухудшается зрение, слух, нарушается способность говорить и ходить.

Научный центр неврологии приводит такие данные: в России проживают более 1 миллиона людей, перенесших инсульт, и только 8–10% всех случаев инсульта закончились относительно легко, когда у пациента восстановились основные функции в первые 3 недели.

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Инсульт развивается чрезвычайно стремительно, и часто не удается распознать удар сразу, поскольку первичные симптомы не ярко выражены. Если есть хотя бы малейшее подозрение (внезапная слабость в руке и/или ноге; внезапное онемение в руке и/или ноге; внезапное нарушение речи и/или ее понимания; внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение; внезапная потеря сознания; острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения; внезапное онемение губы или половины лица, часто с перекосом лица…) нужно сразу попросить человека:

1) улыбнуться – он не сможет или улыбка будет кривой (односторонней);

2) поднять обе руки – не сможет, либо поднимет чуть-чуть;

3) сказать простую фразу – речь будет заторможенной или не запомнит фразу;

4) высунуть язык, если он искривлен, значит, это может быть инсульт.

При обнаружении этих признаков нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

ОПЫТ ГЕРМАНИИ, АВСТРАЛИИ И США

В России, конечно, понимают всю серьезность ситуации и стараются ее решить. «Мы стали первыми в России, организовав в клинике неврологии инсультный блок по британской модели - с мультидисциплинарными бригадами, круглосуточным дежурством медсестер, - вспоминал один из самых известных неврологов страны, академик РАН Александр Скоромец. - Смертность уменьшилась. И лучше шло восстановление больных после инсульта. Используя наш опыт, была сформулирована программа внедрения методики в больницах Петербурга. А потом мы эту идеологию начали распространять на общероссийскую практику. Задача стояла такая: на каждые 200 тысяч жителей - один неврологический центр по лечению инсульта. Чуть позже начали создавать региональные сосудистые центры, где в штате есть еще и нейрохирурги, которые выполняют операции на артериях».

Однако до стационара пациента нужно еще успеть доставить. Как правило, в течении 4-4,5 часа от начала приступа можно избежать необратимых последствий. Это – всего лишь 240-270 минут. Получается, что каждая из них имеет значение для здоровья и, порой, жизни. Именно поэтому многие развитые страны в последние годы стали уделять внимание именно скорости оказания медицинской помощи при инсульте.

В рамках проекта «20 идей» Давыдов рассматривает опыт других стран. В Германии, например, «инсультные» бригады скорой помощи появились 10 лет назад, в 2011 году. В Берлине за 2,5 года (с февраля 2017 года по октябрь 2019 года) они были задействованы в 749 случаях инсультов (49%), остальные 794 (51%) обслужила общая неспециализированная скорая помощь. Эффективность мобильной «инсультной» команды оказалась явно выше. Она увеличивала выживаемость и снижала риск инвалидности. 51% пациентов «инсультной» скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42%.

В Австралии в конце 2017 года была запущена первая специальная передвижная служба скорой медицинской помощи, направленная на борьбу с инсультом, работающая в радиусе 20 километров от Королевской больницы Мельбурна. На этой территории проживают около 1,7 миллиона человек. За первые два года работы у команды было более 2 500 вызовов, и оказаны процедуры 1 025 пациентам до прибытия в госпиталь. Каждый седьмой пациент, нуждающийся во внутривенном введении препаратов, растворяющих тромб (тромболизис), получил лечение в течение первых 60 минут после удара. При этом для 8-9 процентов пациентов при отсутствии специализированной скорой помощи инсульт мог бы стать смертельным.

Аналогичные мобильные «инсультные» подразделения доказали свою эффективность и в США. По итогам исследования, проводимого в 7 городах с 2014 по 2020 год, выяснилось, что 53% пациентов с инсультом, получивших лечение в спецмашинах скорой помощи, в итоге подтвердили полное выздоровление, в то время как этот же показатель для пациентов обычной неотложки составил 43%.

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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - СВОЕВРЕМЕННО

В России пока таких бригад «инсультной» скорой помощи нет. Автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает и в России оборудовать автомобили технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте. Ведь чем раньше определить степень поражения клеток мозга, тем быстрее можно назначить соответствующие лечебные процедуры. А для диагностики нужно провести экспресс-анализы и компьютерную томографию. Такие автомобили должны быть оборудованы:

• компьютерным томографом;

• мини-лабораторией для экспресс-анализа;

• оборудованием для тромболизиса;

• видеосвязью с неврологом в больнице.

Лишь в этом случае обученные специалисты смогут СВОЕВРЕМЕННО провести обследование и начать лечение не дожидаясь госпитализации.

Конечно, для внедрения «инсультных» автомобилей и бригад скорой помощи потребуется время и финансирование. И здесь без помощи государства не обойтись, поэтому предприниматель надеется обратить внимание правительства на проблему и пути ее решения. Но все усилия и вложения в итоге окупятся и принесут огромную пользу. Главным итогом станет спасение жизни и здоровья тысяч россиян, попадающих под удар инсульта.

КСТАТИ

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. История началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной проблемой, а в 2006 году была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом. В 2021 году Всемирный День борьбы с инсультом прошел под девизом «Минуты могут спасти жизнь». «КП» предлагает «ускорить» процесс, чтобы новый девиз звучал так: «Секунды могут спасти жизнь».

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