В Крыму обокрали настоятеля храма, который благословлял полицейских на добросовестную службу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился 40-летний настоятель евпаторийского храма, протоиерей Сергей В*. Священнослужитель рассказал полицейским, что стал жертвой ограбления. По словам Сергея, из его дома на улице Вишневая в Евпатории украли ювелирные украшения и драгоценности на крупную сумму.

Сам настоятель подозревает, что ограбить его могли рабочие, которые делали ремонт в его доме. Розыск преступников затрудняет тот факт, что шкатулки, в которых лежали драгоценности, священник не проверял почти год и неизвестно, когда именно была совершена кража.

«Выездом на место оперативной группы было установлено, что из дома 40-летнего протоиерея Сергея В.* были похищены драгоценности: кольцо с бриллиантом, браслет, золотая пластина. Общий ущерб составил более 300 000 рублей. Установлено, что кража произошла в период с января по декабрь текущего года. Потерпевший предполагает, что ограбить его могли во время установки мебели в его доме», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Оперативникам предстоит разыскать и опросить рабочих, которые трудились в доме священника и, возможно, знают что-то о краже.

Потерпевший протоиерей Сергей В.* посвятил всю жизнь богослужению. С 7 лет он стал послушником в евпаторийском соборе, позже окончил духовную семинарию, со временем стал настоятелем храма. Имеет множество церковных и светских наград, в том числе: в 2017 году Сергей был награжден Грамотой Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами. Настоятель участвовал в официальной процедуре присяги евпаторийских полицейских. После того, как оперативники принесли присягу сотрудников ОВД РФ, протоиерей Сергей благословил их на добросовестное служение людям.

* - имя изменено.

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