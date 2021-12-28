Возвращение в Хогвартс: Половина читателей KP.RU верят, что учились бы с Гарри Поттером на одном факультете

Фильмам о знаменитом мальчике-волшебнике Гарри Поттере исполняется 20 лет. Фото: кадр из фильма

Фильмам о знаменитом мальчике-волшебнике Гарри Поттере исполняется 20 лет. В честь этого 1 января 2022 года выйдет новый эпизод легендарной сказочной истории «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

Сайт KP.RU совместно с изданиями Life.ru, Газета.ru, «Петербургский дневник» и радио Sputnik провели опрос, и узнали, на какие факультеты хотели бы попасть наши читатели.

Мы задали вопрос «Как думаете, на какой факультет Хогвартса вас распределила бы Шляпа?» и узнали, кто же из наших читателей доблестный храбрец, кто самый большой хитрец, а кто отличается эрудицией.

Оказалось, что половина читателей KP.ru верят, что в Хогвартсе учились бы с Гарри на одном факультете. Такого же мнения придерживаются опрошенные изданием Газета.ru, здесь 51% проголосовавших выбрали Гриффиндор.

На втором месте у читателей KP.RU оказался Слизерин. На этот факультет собрались 23% участников опроса.

А вот у Life.ru и радио Sputnik именно этому факультету подписчики отдали предпочтение. У Life.ru Слизерин лидирует с показателем 44%, у Sputnik чуть меньше – 35%.

Умников на сайте KP.ru оказалось 16%. Эта категория опрошенных уверены, что Шляпа отправила бы их в Когтевран. Примерно таким же успехом факультет пользовался и у читателей других СМИ.

Меньше всего среди наших опрошенных оказалось трудолюбивых и усердных почитателей Пуффендуя. Всего 11% участников исследования собрались на этот факультет.

В то время как среди слушателей Sputnik оказалось целых 19% пуффендуйев, а в «Петербургском дневнике» и вовсе на этот факультет собрался каждый пятый.

В опросе приняли участие 3,9 тысячи читателей KP.RU, а также читатели и слушатели Life.ru, Газета.ru, «Петербургский дневник» и радио Sputnik.