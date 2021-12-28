С «Билетом в будущее» школьники точно знают, кем стать

Иван Есин, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель проекта «Билет в будущее» в студии радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пару лет назад было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, что 9 из 10 школьников не могут ответить на вопрос, кем бы они хотели стать. Помочь с ответом призван проект «Билет в будущее».

ШКОЛЬНИКАМ, РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ

«Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения в рамках нацпроекта «Образование». В пилотном режиме в нем участвуют около 5 тысяч школ из всех регионов России и города Байконур.

«Билет в будущее» призван дать школьникам понимание карьерного вектора, а педагогам – методику, с помощью которой они рассказывают, как их предмет связан с рынком труда. Все начинается в 6 классе с профориентационного урока, на котором педагог-навигатор заинтересовывает ребят. При этом он ориентирует не на конкретную профессию, а на отрасль. Здесь главное - определить склонность школьника к той или иной сфере знаний, а потом он сам в ней выберет свою профессию.

У «Билета в будущее» есть цифровое ядро bvbinfo.ru. На этой платформе школьники могут пройти диагностику - серию тестов, которые помогают определить склонность к той или иной отрасли. Причем, тесты могут предложить не одну отрасль, а две-три.

Методика диагностики разработана Центром тестирования при психологическом факультете Московского государственного университета, испытана в течение нескольких десятилетий и выдает точные результаты.

Всего на платформе bvbinfo.ru больше 400 тысяч школьников прошли профессиональную диагностику и получили индивидуальные рекомендации по построению профессионального трека.

Еще на платформе есть сервис «Примерочная профессий», который основан не на научном тестировании, а скорее, на игровом формате, эмоциональном изучении профессии и погружении в нее.

Этот сервис оказался интересен и родителям. Они активно пользуются «Примерочной профессий», чтобы понять, какие есть отрасли и новые специальности, которые предлагает современный рынок. Это понимание помогает избавиться от сомнений и выстроить диалог с ребенком.

Кстати, на bvbinfo.ru есть раздел «Родителям». В нем родителям и ребенку предлагаются двойные тесты. Они отвечают на вопросы, а потом родители сопоставляют свои ожидания и желание ребенка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тестирование в рамках проекта проводится ежегодно, потому что дети растут, и между шестиклассником и учеником выпускного класса - большая разница. Таким образом на протяжении нескольких лет накапливается «цифровой след» школьника, а в 9-м, или 11-м классе подросток принимает решение, в какой отрасли он хочет развиваться. Кто-то идет в колледж, кто-то планирует поступить в вуз.

В рамках проекта «Билет в будущее» ежегодно около 5 тысяч педагогов со всей страны проходят обучение. Региональные операторы проекта подбирают учителей, которые по настоящему хотят дать своим ученикам путевку в жизнь. Это предметники, классные руководители, где-то даже замы по воспитательной работе.

В этом году среди учителей даже провели конкурс, в котором приняли участие несколько сотен педагогов со всей страны со своими профориентационными практиками. Важная специфика проекта в том, чтобы педагоги могли не только ориентироваться на материалы, но и на практику и на рынок труда той территории, где они преподают.

- «Билет в будущее» наглядно знакомит детей с множеством востребованных в современном мире профессий, и дает возможность получить персональные, не перегруженные сложными психологическими терминами рекомендации по построению будущей профессиональной траектории. Лично меня проект познакомил с актуальными методами профориентационной диагностики, которые можно смело применять в повседневной деятельности школьного педагога, - поделился наблюдениями учитель физики и астрономии из республики Хакасия Валерий Сорокин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Важная часть проекта – профессиональные пробы. Именно «потрогав» профессию, ребята зачастую осознают: их это или нет.

- В этом году у нас больше 1300 учеников прошли профессиональные пробы по 23 профессиям. Естественно, они и в школах проходили профориентационные уроки, профдиагностику, материал для которых предоставил фонд. И вот во время профессиональных проб три ребенка сказали, что теряют время в 10 и 11 классе. Например, в Баксане два школьника забрали документы из школы и поступили на автомеханика и портного-закройщика. В Эльбрусском районе одна девочка, которая и училась хорошо, и спортом занималась, пошла учиться на дошкольное воспитание в Эльбрусский региональный колледж. Эти ребята с ноября учатся в колледжах, - рассказала региональный оператор проекта «Билет в будущее» из Кабардино-Балкарии Оксана Белоусова.

Таких примеров много.

- Была история, когда школьники, которые хотели поступать в медицинский, посетили больницу, и большая часть из них после этого отказалась от медицинского будущего. Потому что есть красивый образ, а есть ежедневная рутина. И в этом, я считаю, тоже большая польза от проекта, - поделился мнением управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ

С проектом «Билет в будущее» взаимодействуют исторические парки «Россия – моя история». На сегодняшний день таких парков в стране - 24. На площадке одного из них, петербургского, осенью состоялось ключевое событие проекта - фестиваль профессий «Билет в будущее», в котором приняли участие около 20 тысяч школьников.

Задача фестиваля была в том, чтобы показать школьникам панораму профессий, в которых они могут развиваться. Школьники увидели огромное море профессий и еще то, что рабочие профессии - вполне технологичны.

- Фестиваль в Санкт-Петербурге проходил полтора месяца, и на нем каждый день с ребятами занимались специалисты компаний - партнеров проекта. Программисты, робототехники, геодезисты, звукорежиссеры, графические дизайнеры и другие показывали и рассказывали, из чего состоит их ремесло. После фестиваля родительские чаты взорвались от положительных эмоций. Родители писали, что их дети совершенно по-другому взглянули на школьные предметы, на то, что им нужно, чтобы добиться определенного успеха в своей будущей работе, - рассказал Иван Есин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Еще один важный участник проекта - работодатель. Именно он дает школьникам возможность ощутить суть профессии, «примерить» ее на себя в реальных условиях. Поэтому в 2022 году цифровая платформа получит дополнительный раздел, где работодатели и учебные заведения после прохождения школьниками диагностики и профессиональных проб будут давать рекомендации и по профессиям, и по потенциальным местам работы, и по учебным заведениям.

В этом процессе активно участвуют РЖД, DMG Mori, ряд анимационных студий, гостиницы, театры, компании, которые занимаются программированием. В следующем году партнерская сеть будет существенно расширена по всей России.

- Наша самая главная задача – сформировать правильный, доступный, понятный сервис для школы, для педагога-навигатора и в конечном счете – для школьника. Сервис, который будет помогать ему вместе с педагогом проходить путь профессионального самоопределения. Для этого мы планируем в 2022 году обновить наши экспозиции «Лаборатории будущего» в исторических парках «Россия – моя история», - рассказал Иван Есин, - Мы расширим спектр диагностики: ребята могут себя проверить по целому ряду новых параметров. Расширим и линейку профессиональных проб, разработав большую партнерскую программу с работодателями. Я уверен, мы сможем сформировать совокупность сервисов, которая позволит 7 миллионам школьников с 6 до 11 класса понятно, увлекательно, интересно заниматься профориентацией. Если они самореализуются в профессии, то станут счастливыми гражданами страны. Да и вся страна станет немножко счастливее.