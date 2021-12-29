К этому празднику есть вопросы

Как создать мужу озорное настроение в новогоднюю ночь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как объяснить жене, что Деда Мороза не существует? В каком возрасте это лучше сделать?

Максимка,

дачный поселок Буржуиново, Московская обл.

Отвечает внесемейный психолог Ольга БЕССМЫСЛОВА:

- Дорогой Максимка, развенчивать мифы о Деде Морозе нужно очень аккуратно, постепенно, стараясь не нанести психологическую травму жене. Например, узнав о том, что супруга в письме бородатому волшебнику снова попросила норковую шубу под елочку, ни в коем случае не устраивайте сцену со словами вроде «ты совсем одурела, куда тебе столько шуб», не разрушайте веру жены в сказку. Лучше затейте веселую игру в переписку с Дедом Морозом. Пусть он напишет ей ответное письмо, в котором расскажет, что средняя стоимость меховых изделий в России выросла в этом году на 16%, а Дедушка старенький, ему за инфляцией не угнаться. И добавьте, что если он подарит ей шубу, то у него не останется денег на подарки другим мальчикам и девочкам, например на ролекс ее мужу Максимке, который тоже очень хорошо вел себя в этом году и заслужил небольшой подарок из волшебного мешка.

Ну а уж на следующий год можете прямо сказать, что нет никакого Деда Мороза, о чем к 36 годам она могла бы и сама уже догадаться.

Как создать мужу озорное настроение в новогоднюю ночь?

Жанночка.

Отвечают художник-модельер Ольга ШАНЕЛЬ и звездный стилист-визажист Алибек:

- Наступает год Тигра. Вот и станьте для своего любимого самой настоящей… тигрицей. Да-да, именно тигрицей. Но для этого вам придется включить фантазию. Главное - смелее, ведь новогодняя ночь - это так весело! Наденьте что-нибудь, напоминающее расцветку тигра (леопардовые лосины подойдут), на голову прикрепите пластмассовую дужку с потешными ушками, как у тигра, сзади - полосатый хвостик (его легко сделать из пояса махрового халата). Нарисуйте на лице (или на медицинской маске) забавные усики, как у кошачьих, сделайте необычный яркий маникюр. Эти «когти» не испугают вашего избранника, наоборот - лишь раззадорят его. Особенно если вы, подняв руки перед собой, приятным, слегка мурлыкающим голосом произнесете стишок: «Не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска». После чего включите песню «Че за лев этот тигр» популярного исполнителя по имени Gazan. Вам и вашему любимому надолго запомнится эта волшебная ночь.

Какая елка эротичнее - настоящая или искусственная?

Светлана Викторовна.

Отвечает пластический хирург Марк РЕЗНИК:

- Я, как профессионал, за все настоящее. Но в последнее время наука шагнула далеко вперед, некоторые искусственные от настоящих отличить довольно трудно. Мужчинам нравятся.

Можно ли в новогоднюю ночь мешать шампанское с водкой? И если да, то почему?

Матвей.

Отвечает врач-нарколог Павел БРЮМС:

- Да потому что вас ведь все равно не остановишь. Как дети малые: северное сияние, северное сияние… Ладно, мешайте уж, чего там. За неделю проспитесь и будете как новенький. А жене скажите: «Волшебства захотелось». Она поймет.

Голубой Водяной Тигр - это как?

Татьяна, в разводе.

Отвечает гештальт-астролог Эра ВОДОЛЕЕВА:

- Да никак. Примерно как Черный Огненный Кролик или Зеленая Земляная Лошадь. Отличается высокой артистичностью и независимостью в суждениях, смелостью, энергичностью, креативностью. В общем, вылитый вы, но только Голубой и Водяной. Вам в этот год стоит остерегаться неожиданных коррупционных предложений от незнакомцев и избегать необдуманных матримониальных решений. Голубого не носите. Ну и воды пейте побольше. Глядишь, и выйдете замуж.

Что делать, если в компании вдруг предлагают назначить вас Дедом Морозом?

Борис, астрофизик.

Отвечает Аскольд ИЗУМРУДОВ, заслуженный массовик-затейник РСФСР, дважды лауреат всероссийского фестиваля «Дорогами зимушки-зимы»:

- Тут многое зависит от того, с женой вы на этой вечеринке или один. Если с женой - лучше отказаться (она поможет). Если один - совсем другое дело. Вы сразу заявляете, что вам по статусу положена Снегурочка, и сами выбираете на эту роль самую симпатичную участницу вечеринки. Теперь она ваша спутница. Постарайтесь завоевать ее расположение чередой искрометных новогодних шуток (см., например, пособие «Искрометные новогодние шутки», 1962 г.), пригласите на танец, предложите выпить на брудершафт. Главное - не забудьте рассказать девушке, что на самом деле Дед Мороз и Снегурочка - не родственники, поэтому между ними возможны отношения. Перед этим важно уточнить, одна ли Снегурочка на этом празднике или с мужем.

Не вредно ли смотреть «Голубые огоньки»?

Супруги Женатиковы.

Отвечает Олег ДОБРОСМЫСЛОВ, директор дирекции «Голубых огоньков»:

- Вовсе нет. А людям среднего и старшего возраста даже полезно. Особенно женщинам. Понаблюдайте, например, за своей женой. В какой-то момент она наверняка скажет, глядя на экран: «Слушай, ну вот она на два года моложе меня, а посмотри, во что превратилась. У меня таких бешеных денег на пластических хирургов нет, а выгляжу ведь лучше, правда?» Ваша задача - не проспать этот вопрос и дать на него правильный ответ.