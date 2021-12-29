Расширяются возможности поддержки для многодетных семей

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Новый формат - совместная с коллегами из Госдумы экспертная группа, которая занимается различными жизненными ситуациями граждан. Первое мероприятие с участием замглавы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяной Буцкой было посвящено помощи многодетными семьям.

Сформированная экспертная группа будет разбирать жизненные ситуации граждан в индивидуальном порядке, но на регулярной основе и предлагать различные решения проблемы.

На сегодняшний день существует множество программ господдержки семьям с детьми, желающим решить квартирный вопрос. Но не все знают, как выбрать для себя наилучший вариант и наиболее удобную стратегию действий. Иногда люди нуждаются в разъяснениях по части их льгот, прав на очередность предоставления жилплощади и т.д. К тому же на практике для реализации этих программ в каждом конкретном случае могут возникать те или иные препятствия. Как раз для таких случаев и организована данная комиссия, состоящая из специалистов ДОМ.РФ и представителей власти – чтобы быстрее и успешнее оптимизировать существующие программы.

«Сейчас мы имеем хорошее законодательство и хорошие возможности от государства, но, чтобы они стали идеальными, нужно сделать так, чтобы в каждой конкретной уникальной ситуации помощь приходила к человеку. И чтобы мы именно до этого - до решения всех этих вопросов - смогли дойти вместе с ДОМ.РФ», — подчеркнула зампред думского комитета Татьяна Буцкая.

Одна из функций, которую на себя возьмет экспертная группа – информирование граждан об их возможностях.

Вторая – консультирование и помощь в выборе наилучшей для себя программы. В частности, как сообщил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев, одним из способов информационной поддержки граждан станет очное консультирование по конкретным жизненным ситуациям».

Сейчас за консультацией по жилищным вопросам, доступным мерам поддержки и льготным программам также можно обратиться на портал спроси.дом.рф и круглосуточную горячую линию 8-800-775-11-22.