2017-12-26T00:54:27+03:00
Политика

В России могут ввести сбор за утилизацию старых холодильников и телевизоров

Путин предложил обдумать эту идею не спеша и «без всякой суеты»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иногда в любой семье встаёт вопрос, куда девать вышедшие из строя телевизоры, холодильники и другую крупную техникуИногда в любой семье встаёт вопрос, куда девать вышедшие из строя телевизоры, холодильники и другую крупную техникуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания предложил «без всякой суеты» обдумать вопрос об утилизационном сборе за старые телевизоры, вышедшие из строя холодильники и другую крупную бытовую технику.

«Что касается крупных отходов – телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, – надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но, тем не менее, у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке этих машин», - сказал он.

«Надо подумать. Не спеша только и без всякой суеты», - добавил глава государства.

Он также отметил, что территориальные схемы размещения свалок не могут создаваться «без прямого участия граждан».

«Это сложный процесс – согласовать с людьми вот эту территориальную схему, но единственно правильный», - уверен Путин.

Президент подчеркнул, что год экологии закончился, но борьба за окружающую среду «не закончится никогда», передает ТАСС.

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