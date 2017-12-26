2017-12-26T17:22:25+03:00
Политика

Инициативная группа избирателей выдвинула Путина в президенты

Собрание активистов проходит в павильоне на ВДНХ
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments291
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 декабря, инициативная группа избирателей выдвинула Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России на выборах 2018 года.

Собрание активистов проходит в 57-м павильоне на ВДНХ. За выдвижение действующего главы государства проголосовали 668 членов группы.

Среди членов инициативной группы были музыкант Денис Мацуев, артист Николай Цискаридзе, врач Леонид Рошаль, продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин, актер Михаил Боярский, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и многие другие известные личности.

«Сельское хозяйство растет по 4-6% в год. Нам нужно еще 6-7 лет, чтобы полностью реализовать программу импортозамещения по молоку и сыру. А для этого нам нужен Владимир Путин. Мы его сегодня выдвинули», - написал бизнесмен Олег Сирота.

Документы от инициативной группы будут направлены в Центризбирком, после чего представитель Путина сможет открыть счет для специального избирательного фонда и начать сбор 300 тысяч подписей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»