Инициативная группа избирателей выдвинула Путина в президенты

26 Дек. 17:22 2017-12-26T17:22:25+03:00

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Во вторник, 26 декабря, инициативная группа избирателей выдвинула Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России на выборах 2018 года.

Собрание активистов проходит в 57-м павильоне на ВДНХ. За выдвижение действующего главы государства проголосовали 668 членов группы.

Среди членов инициативной группы были музыкант Денис Мацуев, артист Николай Цискаридзе, врач Леонид Рошаль, продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин, актер Михаил Боярский, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и многие другие известные личности.

«Сельское хозяйство растет по 4-6% в год. Нам нужно еще 6-7 лет, чтобы полностью реализовать программу импортозамещения по молоку и сыру. А для этого нам нужен Владимир Путин. Мы его сегодня выдвинули», - написал бизнесмен Олег Сирота.

Документы от инициативной группы будут направлены в Центризбирком, после чего представитель Путина сможет открыть счет для специального избирательного фонда и начать сбор 300 тысяч подписей.