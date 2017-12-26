2017-12-26T17:49:22+03:00
Политика

Президент РФ присвоил Марии Захаровой новый дипломатический ранг

Официальному представителю МИД России присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments58
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому официальному представителю министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Ранее у нее был был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Этим же документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, присваивается ранг чрезвычайного и полномочного посла послу по особым поручениям ведомства Владимиру Барбину, послу в Иране Левану Джагаряну, заместителю министра энергетики Юрию Сентюрину и послу в Катаре Нурмахмаду Холову.

Напомним, Мария Захарова стала руководителем департамента информации и печати МИД в августе 2015 года. Выпускница факультета международной журналистики МГИМО по специальностям "журналистика" и "востоковедение", кандидат исторических наук.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Три американских города подали в суд на Минобороны США
Ракета-носитель с первым спутником связи Анголы стартовала с Байконура
СМИ: ФСБ по делу Шакро Молодого задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
Впервые за 2,5 года цена нефти Brent превысила $67, а WTI – $60
Российское судно «Механик Ярцев» дало сильный крен у британских берегов
Путин на саммите СНГ пообщался с Додоном
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе размещения миссии ООН в Донбассе
Президент Киргизии предупредил об активной пропаганде ИГ* в Центральной Азии
Стало известно, где похоронят Владимира Шаинского
Минфин США расширил санкции против Северной Кореи
МИД РФ рекомендует россиянам заранее уточнять порядок въезда на Украину
Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями по ситуации в Сирии и на Корейском полуострове
СМИ: Боевики сбили сирийский военный самолет в небе над Хамой
Приставы сняли арест с активов АФК «Система» в МТС, «Медси» и БЭСК
Трамп обвинил Клинтон в финансировании фальшивого «российского досье»
Полиция Нидерландов задержала четырех подозреваемых в подготовке теракта
Газпром построит до конца года две трети газопровода «Сила Сибири»