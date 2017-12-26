Президент РФ присвоил Марии Захаровой новый дипломатический ранг

26 Дек. 17:49 2017-12-26T17:49:22+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому официальному представителю министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Ранее у нее был был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Этим же документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, присваивается ранг чрезвычайного и полномочного посла послу по особым поручениям ведомства Владимиру Барбину, послу в Иране Левану Джагаряну, заместителю министра энергетики Юрию Сентюрину и послу в Катаре Нурмахмаду Холову.

Напомним, Мария Захарова стала руководителем департамента информации и печати МИД в августе 2015 года. Выпускница факультета международной журналистики МГИМО по специальностям "журналистика" и "востоковедение", кандидат исторических наук.