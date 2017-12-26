2017-12-26T18:14:55+03:00
Общество

Суд вынес приговор бывшим полицейским по делу о перестрелке на Рочдельской улице

Денис Ромашкин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к четырем годам колонии
Екатерина БОЛГОВА
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Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Рочдельской улицеСуд вынес приговор по делу о перестрелке на Рочдельской улицеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 26 декабря, Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-полицейским по делу о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице. Бывший и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Денис Ромашкин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Экс-оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району Ильдар Шакиров приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, бывший участковый Ренат Зиннатулин — к двум годам. Учитывая время, проведенное в СИЗО, он выйдет на свободу уже в конце января следующего года, передает ТАСС.

По версии следствия, 14 декабря 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка, жертвами которой два человека, еще восемь получили ранения. Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин находились на месте, но не приняли необходимых мер для пресечения преступления.

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