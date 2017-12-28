ЦИК разрешил Путину начать президентскую кампанию

28 Дек. 15:12 2017-12-28T15:17:48+03:00

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Президент России Владимир Путин официально начинает президентскую кампанию.

Как стало известно, в четверг, 28 декабря, Центризбирком зарегистрировал инициативную группу избирателей по выдвижению его кандидатуры на президентских выборах, которые должны пройти в нашей стране 18 марта 2018 года, а также ее уполномоченных. Кроме того, ЦИК дал разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда и на начало предвыборной агитации.

Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter. «Путин официально начинает президентскую кампанию: ЦИК зарегистрировал уполномоченных Путина и дал разрешение открыть избирательный счет для сбора подписей», - написал он.

Напомним, 6 декабря Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Сделал он это, выступая перед рабочими ГАЗа в Нижнем Новгороде.