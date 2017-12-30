2017-12-30T07:57:12+03:00
Происшествия

В Швеции неизвестные подорвали полицейскую машину

По подозрению в совершении преступления были задержаны два мужчины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате взрыва полицейский автомобиль был серьезно поврежденВ результате взрыва полицейский автомобиль был серьезно поврежденФото: REUTERS
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В шведском городе Мальме неизвестные подорвали полицейский автомобиль. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что взрыв прогремел в 19.25 (21.25 мск) около здания полиции, расположенного на улице Саллерупсвеген.

Очевидцы случившегося видели, как с места инцидента убегали молодые люди, через несколько часов предполагаемых преступников удалось задержать. Ими оказались мужчины 1991 и 1995 годов рождения, один из которых уже привлекал внимание правоохранителей своими действиями. После допроса и ряда следственных мероприятий, 26-летний молодой человек был отпущен.

Как сообщает Sydsvenskan со ссылкой на правоохранительные органы, в настоящий момент место взрыва оцеплено. Поврежденный автомобиль осматривается саперами.

Полицейские опрашивают свидетелей и продолжают расследование дела.

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