В Швеции неизвестные подорвали полицейскую машину
В шведском городе Мальме неизвестные подорвали полицейский автомобиль. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Уточняется, что взрыв прогремел в 19.25 (21.25 мск) около здания полиции, расположенного на улице Саллерупсвеген.
Очевидцы случившегося видели, как с места инцидента убегали молодые люди, через несколько часов предполагаемых преступников удалось задержать. Ими оказались мужчины 1991 и 1995 годов рождения, один из которых уже привлекал внимание правоохранителей своими действиями. После допроса и ряда следственных мероприятий, 26-летний молодой человек был отпущен.
Как сообщает Sydsvenskan со ссылкой на правоохранительные органы, в настоящий момент место взрыва оцеплено. Поврежденный автомобиль осматривается саперами.
Полицейские опрашивают свидетелей и продолжают расследование дела.