Медведев поздравил россиян с Новым годом и пожелал исполнения желаний

31 Дек. 20:20 2017-12-31T20:20:47+03:00

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Новым годом и пожелал исполнения желаний.

"Уже совсем скоро Новый год. Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов", — говорится в поздравлении Медведева, опубликованном на сайте правительства.

Премьер добавил, что в новогодние каникулы мы получаем возможность теплого общения с близкими людьми.

"А новый, 2018 год оправдает все наши надежды, будет щедрым на хорошие события, принесёт благополучие и радость в каждую семью. Пусть рядом с нами будут наши близкие и друзья", — отметил Медведев.

Он пожелало всем здоровья и счастья, а также выразил надежду, что "все будет хорошо".