2018-01-01T07:23:58+03:00
В мире

Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле на 40%

Политик в своем новогоднем обращении заметил, что 2017 год «был одним из самых сложных» для страны
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе новогоднего обращения к гражданам своей страны объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40% с 1 января 2018 года.

«Я объявляю об увеличении на 40% минимальной зарплаты по всей стране», - сказал политик. Таким образом, теперь жители боливарианской республики будут получать за свой труд не 177,5 тысячи боливаров, а как минимум 248,5 тысячи.

Кроме того, Мадуро в своем обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television, заметил, что 2017 год «был одним из самых сложных» для Венесуэлы. Как отметил глава республики, в прошлом году «ужесточились атаки на национальную валюту и участились случаи саботажа, направленные против нефтяной промышленности». Между тем, по мнению венесуэльского лидера, его стране удалось добиться «социального мира и политической стабильности».

Кстати, в 2017 году Венесуэла стала страной с самой высокой инфляцией в мире. По разным оценкам, рост потребительских цен в этой стране составил от 600 до 4000%.

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