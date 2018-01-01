Казахстан приступил к председательству в Совбезе ООН

1 Янв. 2018 2018-01-01T08:45:54+03:00

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В понедельник, 1 января, Казахстан впервые в своей истории приступил к председательству в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Стоит отметить, что ранее республика обозначила семь приоритетов на посту члена Совбеза всемирной организации в 2017-2018 годах. В частности, это достижение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны, противодействие терроризму, а также адаптация СБ и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Что касается обязанностей председательствующей страны, то она, как правило, осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности и выступает с заявлениями от его имени.

Напомним, в июне 2016 года стало известно, что Казахстан избран непостоянным членом Совбеза ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств на 2017-2018 годы. Кстати, республика тогда стала первым государством Центральной Азии, избранным в важнейший орган Организации Объединенных Наций.