2018-01-01T08:45:54+03:00
В мире

Казахстан приступил к председательству в Совбезе ООН

Республика намерена продвигать идеи нераспространения оружия массового поражения
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Казахстан приступил к председательству в Совбезе ООНКазахстан приступил к председательству в Совбезе ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 января, Казахстан впервые в своей истории приступил к председательству в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Стоит отметить, что ранее республика обозначила семь приоритетов на посту члена Совбеза всемирной организации в 2017-2018 годах. В частности, это достижение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны, противодействие терроризму, а также адаптация СБ и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.

Что касается обязанностей председательствующей страны, то она, как правило, осуществляет общее руководство деятельностью Совета Безопасности и выступает с заявлениями от его имени.

Напомним, в июне 2016 года стало известно, что Казахстан избран непостоянным членом Совбеза ООН от Азиатско-Тихоокеанской группы государств на 2017-2018 годы. Кстати, республика тогда стала первым государством Центральной Азии, избранным в важнейший орган Организации Объединенных Наций.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке