Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке
В Нью-Йорке встретили Новый год традиционным спуском хрустального шара, который символизирует Большое яблоко (именно так называют свой город нью-йоркцы).
За минуту до наступления 2018 года символ Нью-Йорка начал медленно перемещаться вниз по шпилю одного из высотных зданий, расположенных на Таймс-сквер. Причем до нижней точки он как обычно добрался именно в тот момент, когда на восточном побережье США наступил 2018 год (08:00 мск).
Кстати, в этом году чести нажать на кнопку, которая запускает механизм, опускающий хрустальный шар, удостоилась активистка Тарана Бэрк - основательница общественного движения Me Too в защиту прав женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств.
Напомним, в прошлом году обратный отсчет до Нового года запустил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: срок его полномочий истек как раз 1 января 2017 года.