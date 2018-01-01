2018-01-01T09:57:26+03:00
В мире

Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке

Спуск Большого яблока ознаменовал начало Нового года на востоке США
Дарья ИВАШКИНА
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Тарана Бэрк - основательница общественного движения Me Too в защиту прав женщин, ставших жертвами сексуальных домогательствТарана Бэрк - основательница общественного движения Me Too в защиту прав женщин, ставших жертвами сексуальных домогательствФото: REUTERS
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В Нью-Йорке встретили Новый год традиционным спуском хрустального шара, который символизирует Большое яблоко (именно так называют свой город нью-йоркцы).

За минуту до наступления 2018 года символ Нью-Йорка начал медленно перемещаться вниз по шпилю одного из высотных зданий, расположенных на Таймс-сквер. Причем до нижней точки он как обычно добрался именно в тот момент, когда на восточном побережье США наступил 2018 год (08:00 мск).

Кстати, в этом году чести нажать на кнопку, которая запускает механизм, опускающий хрустальный шар, удостоилась активистка Тарана Бэрк - основательница общественного движения Me Too в защиту прав женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств.

Напомним, в прошлом году обратный отсчет до Нового года запустил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: срок его полномочий истек как раз 1 января 2017 года.

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