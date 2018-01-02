2018-01-02T17:02:54+03:00
В мире

Трамп: Народ Ирана наконец выступил против жестокого и коррумпированного режима

Американский лидер подчеркнул, что США продолжат пристально наблюдать за массовыми акциями протеста в исламской республике
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments24
Трамп: Народ Ирана наконец выступил против жестокого и коррумпированного режимаТрамп: Народ Ирана наконец выступил против жестокого и коррумпированного режимаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трампа прокомментировал массовые акции протеста, которые прокатились по крупнейшим городам Ирана. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано в Твиттер.

«Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека», - написал Трамп, подчеркнув, что США продолжат наблюдать за ситуацией в исламской республике.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. За три дня власти задержали около 450 человек. В ходе беспорядков и столкновений с силовиками погибли около 20 человек.

Изначально лозунги протестующих носили социальный характер — недовольство населения обусловлено ростом цен на продукты и высоким уровнем безработицы. Позже к ним добавились политические, направленные против президента и режима аятолл.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Вокруг посольства РФ в Тегеране усилены меры безопасности
Ученые: Алкоголь сильнее воздействует на сердце бедных, чем богачей
Совбез ООН пока не планирует заседаний по событиям в Иране
США собираются наказать Пакистан за поддержку терроризма
ЦИК: Заявку на участие в президентских выборах подали 43 самовыдвиженца
Белый дом назвал события в Иране «народным восстанием»
Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году
Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о событиях в Иране
США в ближайшее время созовут экстренную сессию ООН из-за событий в Иране
Андрей Данилко выступил против запрета российских фильмов на Украине
Главы МИД Украины и Германии посетят Донбасс
Киев не готов назвать подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе
В Вильнюсе скончалась советская актриса театра и кино Татьяна Майорова
Премьер-министр Литвы призвал восстановить контакты с российским руководством
Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца
Трамп удовлетворен эффективностью санкционного давления на Северную Корею
Додон о своем временном отстранении: Конституционный суд грубо нарушил законные процедуры
Порошенко: Украина получит американское летальное оружие в 2018 году
Украинская полиция рассматривает несколько версий убийства правозащитницы Ирины Ноздровской
В Молдавии осквернили мемориал, посвященный советским воинам-освободителям
Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Клинтон, нарушившую протоколы информационной безопасности
Аятолла Али Хаменеи обвинил в организации протестных акций «врагов» Ирана
В России возобновили разработку многоразовой ракеты-носителя
Латвийские власти задержали журналиста из России
Конституционный суд Молдавии позволил спикеру парламента или премьеру назначать членов правительства
В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии
Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения
Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб