2 Янв. 2018 2018-01-02T17:02:54+03:00

Трамп: Народ Ирана наконец выступил против жестокого и коррумпированного режима Фото: REUTERS

Американский лидер подчеркнул, что США продолжат пристально наблюдать за массовыми акциями протеста в исламской республике

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Президент США Дональд Трампа прокомментировал массовые акции протеста, которые прокатились по крупнейшим городам Ирана. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано в Твиттер.

«Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека», - написал Трамп, подчеркнув, что США продолжат наблюдать за ситуацией в исламской республике.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. За три дня власти задержали около 450 человек. В ходе беспорядков и столкновений с силовиками погибли около 20 человек.

Изначально лозунги протестующих носили социальный характер — недовольство населения обусловлено ростом цен на продукты и высоким уровнем безработицы. Позже к ним добавились политические, направленные против президента и режима аятолл.