2018-01-03T00:25:55+03:00
Звезды

Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году

Комитет награды отклонил кандидатуру русского прозаика "по естественным причинам"
Юлия ДИВЕЕВА
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Военный корреспондент Константин Паустовский на Южном фронте. 1941 год.Военный корреспондент Константин Паустовский на Южном фронте. 1941 год.
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Имя советского писателя Константина Паустовского есть в списках кандидатов на Нобелевскую премию по литературе 1967 года. Об этом стало известно после опубликования Шведской академией архивных документов.

Кандидатуру русского прозаика на премию выдвинул член Шведской академии, писатель Эйвинд Юнсон, который в 1974 году сам стал обладателем этой высокой награды. Его предложение было отклонено Нобелевским комитетом.

"Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону", - говорится в отказе.

В материалах из архивов академии от 1965 года известный литературный критик Эрик Местертон анализирует творчество Паустовского, пишет ТАСС.

"Паустовский - писатель с большими заслугами, но также и с большими недостатками. Я не нахожу, что его заслуги могут перевесить недостатки настолько, чтобы можно было мотивировать присуждение ему Нобелевской премии", - считал Местертон.

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