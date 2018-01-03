В Белом доме Трампа считают «доступным» президентом
Дональд Трамп является одним из самых доступных президентов в истории США. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она отметила, что глава государства откликается на вопросы журналистами, используя все возмоности.
"Он дает отклик и отвечает на вопросы разными способами: иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с журналистами перед президентским бортом. Иногда он использует Twitter, чтобы напрямую общаться с американским народом - таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства", - сказала она.
Американские журналисты поинтересовались, почему глава государства так и не провел пресс-конференцию по итогам уходящего года перед тем, как покинуть Вашингтон на рождественские каникулы.
Напомним, американские политики от Демократической партии не раз осуждали привычку Дональда Трампа комментировать вопросы международной дипломатии в соцсетях.
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»