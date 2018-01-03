В Белом доме Трампа считают «доступным» президентом

3 Янв. 2018 2018-01-03T05:59:28+03:00

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов во время полета Фото: REUTERS

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Дональд Трамп является одним из самых доступных президентов в истории США. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что глава государства откликается на вопросы журналистами, используя все возмоности.

"Он дает отклик и отвечает на вопросы разными способами: иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с журналистами перед президентским бортом. Иногда он использует Twitter, чтобы напрямую общаться с американским народом - таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства", - сказала она.

Американские журналисты поинтересовались, почему глава государства так и не провел пресс-конференцию по итогам уходящего года перед тем, как покинуть Вашингтон на рождественские каникулы.

Напомним, американские политики от Демократической партии не раз осуждали привычку Дональда Трампа комментировать вопросы международной дипломатии в соцсетях.