2018-01-03T06:30:58+03:00
Экономика

Сбербанк назвал способы уберечь деньги от кибермошенников

Менеджер банка рекомендует в сомнительных случаях перезванивать в колл-центр компании
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сбербанк предупредил клиентов, что не шлет сообщений о предстоящем блокировании карты за два часаСбербанк предупредил клиентов, что не шлет сообщений о предстоящем блокировании карты за два часаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Банки не предупреждают своих клиентов о приостановке действия их карточки за час или два до этого. Такие звонки по телефону могут исходить только от мошенников. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Моя рекомендация простая - нужно положить трубку и перезвонить в колл-центр. Колл-центр даст вам точную информацию, что происходит. Второе - если вы получаете смс-сообщения, что ваша карта будет заблокирована, и вас просят перезвонить по такому-то телефону, то знайте, что Сбербанк не шлет таких сообщений", - подчеркнул он.

Замглавы крупнейшего российского банка отметил, что нужно внимательнее смотреть, с какого номера приходят сообщения. Бывает, что аферисты манипулируют с номером Сбербанка 9-00, пишет РИА Новости.

"Есть мошенники, которые камуфлируются под номера банка. Поэтому я рекомендую всегда внимательно смотреть, с какого номера вы получаете смс", - заключил он.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД ФРГ: Для нас конфликт на Украине не заморожен и не забыт
В Париже из-за сильного ветра временно закрыли Эйфелеву башню
Рассмотрение жалобы ГПУ на отказ арестовать Саакашвили было отложено
Названа самая популярная у москвичей в новогоднюю ночь станция метро
В США скончался глава религиозной организации мормонов Томас Спенсер Монсон
В Амстердаме из-за сильного ветра было отменено более 170 рейсов
В Британии выпустят почтовые марки по мотивам «Игры престолов»
Конгрессмены нашли нарушения в расследовании дела о переписке Клинтон
Поляк-астматик во время приступа выскочил на крыло самолета
Россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии
Энергоблок Хмельницкой АЭС был экстренно отключен от энергосети
Сотрудники Delta Air Lines обвинили авиакомпанию в антисемитизме
Украинский посол призвал Канаду расширить антироссийские санкции
Минобороны намерено возродить специализацию "акванавт"
КНДР и Южная Корея провели телефонные переговоры
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Савченко заявила, что в случае революции Киев "расплатится кровью"
Не менее пяти человек погибли при обрушении моста в Перу
При крушении грузового судна в Шанхае пропали десять человек
США могут оставить Пакистан без финансовой помощи
Пушков прокомментировал планы США по созыву Собеза ООН по Ирану
Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей
Издатели журнала Playboy хотят отказаться от его печатной версии
Минобороны Украины опубликовало видео испытаний нового ракетного комплекса
В США авиарейс отменили из-за проникшей на борт самолета крысы
Столтенберг: НАТО не хочет повторения "холодной войны" с Россией
В Перу 48 человек погибли при падении автобуса в пропасть
Трамп вручит награды "самым бесчестным и коррумпированным СМИ года"