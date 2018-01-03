Сбербанк назвал способы уберечь деньги от кибермошенников
Банки не предупреждают своих клиентов о приостановке действия их карточки за час или два до этого. Такие звонки по телефону могут исходить только от мошенников. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Моя рекомендация простая - нужно положить трубку и перезвонить в колл-центр. Колл-центр даст вам точную информацию, что происходит. Второе - если вы получаете смс-сообщения, что ваша карта будет заблокирована, и вас просят перезвонить по такому-то телефону, то знайте, что Сбербанк не шлет таких сообщений", - подчеркнул он.
Замглавы крупнейшего российского банка отметил, что нужно внимательнее смотреть, с какого номера приходят сообщения. Бывает, что аферисты манипулируют с номером Сбербанка 9-00, пишет РИА Новости.
"Есть мошенники, которые камуфлируются под номера банка. Поэтому я рекомендую всегда внимательно смотреть, с какого номера вы получаете смс", - заключил он.