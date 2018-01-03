2018-01-03T13:57:24+03:00
В мире

Поляк-астматик во время приступа выскочил на крыло самолета

Задыхающийся мужчина устал ждать высадки и покинул лайнер через аварийный люк
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из-за инцидента высадку пассажиров пришлось задержать еще на 40 минутИз-за инцидента высадку пассажиров пришлось задержать еще на 40 минутФото: REUTERS
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В одном из аэропортов Испании поляк по имени Виктор, страдающий приступами астмы, не вынес ожидания и покинул самолет через аварийный люк.

Уточняется, что 57-летний мужчина был пассажиром рейса Ryanair, который вылетел из Лондона в Малагу 1 января с существенным опозданием, из-за чего высадка задержалась на полчаса.

В какой то момент поляк устал ждать, взял ручную кладь и вышел через аварийный люк на крыло самолета. Однако расстояние до земли оказалось слишком большим для прыжка, поэтому мужчина просто остался сидеть там, пока бортпроводники и персонал аэропорта не уговорили его вернуться. В результате Виктора арестовали испанские полицейские.

Между тем, по словам очевидцев, у мужчины несколько раз в течение полета начинались приступы астмы. Еще один такой случился после посадки. Не получив помощи от бортпроводников, поляк сам решил сам разобраться с проблемой, передает "Интерфакс".

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