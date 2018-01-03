2018-01-03T17:04:40+03:00
Спорт

Спринт на лыжной многодневке "Тур де Ски" был отменен из-за непогоды

На Обестдорф обрушился ливень и сильный ветер
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Устюгов держится в числе лидеров "Тур де Ски".Сергей Устюгов держится в числе лидеров "Тур де Ски".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организаторы многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" приняли решение отменить спринтерские гонки, которые должны были состояться 3 января в немецком Обестдорфе. Причиной для этого послужила непогода, которая стоит сейчас в этом немецком городе.

Из-за сильного ветра и ливня попросту невозможно безопасно провести соревнования. Поэтому гонки, которые должны были пройти в среду, не будут перенесены и в этом году "Тур де Ски" будет состоять из шести, а не семи, как обычно, гонок. Положение спортсменов в общем зачете никак не поменяется.

Следующие гонки в Обестдорфе должны состояться в четверг. Мужчины и женщины пробегут гонки с общего старта. 7 января ожидается финиш данных соревнований. Пока что на данный момент победитель прошлогоднего "Тура" россиянин Сергей Устюгов занимает второе место в общем зачете, уступая швейцарцу Дарио Колонья.

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