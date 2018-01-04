2018-01-04T04:14:18+03:00
Политика

Климкин пригрозил «достать» работающие в Крыму немецкие компании

Глава МИД назвал историю с поставками на полуостров турбин Siemens "печальным уроком для всего немецкого" бизнеса
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел Климкин
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Немецкие компании, нарушившие санкции Евросоюза и работающие в Крыму, ответят и политически, и юридически. С такой угрозой выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens к территории оккупированного Крыма, никогда не повторилось… Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса", — заявил он в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ Загмаром Габриэлем.

Климкин заявил, что есть компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, "зачислять Крым к территории России", передает УНИАН.

"Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - пригрозил украинский министр.

Напомним, в июле 2017 года СМИ собщили, что, несмотря на санкции ЕС, Россия доставила на полуостров турбины Siemens для двух строящихся электростанций.

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