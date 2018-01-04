Путин приказал возобновить регулярное авиасообщение с Каиром
Президент России Владимир Путин приказал возобновить регулярное авиасообщение с Каиром. Соответствующий указ был одобрен главой государства в четверг, 4 января, и вступил в силу сразу же в момент подписания.
Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолёта компании "Когалымавия". В момент инцидента на борту лайнера находились 217 российских туристов и семь членов экипажа.
В середине декабря 2017 года Москва и Каир подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, предусматривающий возобновление регулярного авиасообщения между двумя столицами к февралю 2018 года.
Между тем, рейсы в курортные города Египта будут снова доступны россиянам лишь после проведения дополнительных проверок.