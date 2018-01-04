Трамп призывает Конгресс ужесточить правила въезда в США для мигрантов

4 Янв. 2018 2018-01-04T23:47:52+03:00

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США необходим план иммиграционной реформы, ужесточающей правила въезда в страну для мигрантов. С таким заявлением к группе сенаторов-республиканцев обратился президент Дональд Трамп.

«Нам нужно разработать такой план иммиграционной реформы, который бы отвечал интересам американских рабочих и семей, а также безопасности», - заявил он.

Трамп призвал Конгресс изменить нынешнюю иммиграционную систему, которая «подводит американцев». Он отметил, что цепная иммиграция (воссоединение с родственниками) открывает двери для террористов, а визовая лотерея не дает ничего экономике страны, передает ТАСС.

«Нам нужно принять такой закон, который положит конец цепной иммиграции и визовой лотерее. Они представляют опасность, и я думаю, что многие демократы согласятся с нами в данном случае», - сказал президент на встрече с сенаторами.

По его мнению, необходимо убедить Конгресс выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой, которая должна остановить наркоторговцев и контрабандистов.