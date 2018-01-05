В аэропорту США жесткую посадку совершил самолет без шасси

5 Янв. 2018 2018-01-05T07:45:16+03:00

По данным СМИ, в этот момент пилот в самолете был один

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В американском аэропорту Йигер, штат Западная Вирджиния, жесткую посадку совершил самолет без шасси. Пилот смог посадить двухмоторный самолет, который потерял шасси.

Как сообщает WOWK TV, во время посадки в самолете был только пилот, пассажиров на борту не было. О состоянии здоровья летчика пока не сообщается.

Отмечается, что экстренная посадка была совершена из-за отказа двигателя самолёта. После приземления самолет отбуксировали с взлетно-посадочной полосы. В настоящее время аэропорт Йигер вновь работает в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Сиднея гидроплан упал в реку. Жертвами происшествия стали шесть человек. По данным местных властей, в настоящее время удалось обнаружить тела троих человек. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.