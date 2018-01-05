«Самая волосатая» в мире 17-летняя девушка вышла замуж
В Таиланде вышла замуж 17-летняя Супатра Сасупфан, которая в 2010 году была признана Книгой рекордов Гиннеса "самым волосатым подростком" в мире.
Сасупфан страдает от редкого наследственного заболевания – синдрома Абрамса или гипертрихоза. На ее лице, руках и ногах очень быстро растут волосы. Истории известны только 50 человек с такой болезнью.
Девушка рассказала в соцсетхя, что вышла замуж за "любовь всей своей жизни". В интервью местным СМИ ее отец сообщил, что они пробовали различные виды лечения недуга, в том числе применяли лазерную депиляцию, но все оказалось безуспешным. Теперь Супатра постоянно бреется.
Девушка ранее рассказывала, что сверстники иногда дразнят ее "оборотнем", но она не обращает внимание и старается оставаться в хорошем настроении.
"Я не чувствую себя особенной. У меня много друзей в школе. Моя волосатость делает меня особенной", — сказала Супатра, передает газета Metro.