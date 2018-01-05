Саудовские ПВО перехватили выпущенную из Йемена баллистическую ракету

5 Янв. 2018 2018-01-05T14:42:26+03:00

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В пятницу, 5 января, стало известно о перехвате силами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии баллистической ракеты, выпущенной из Йемена. По некоторым данным, снаряд удалось уничтожить над саудовским городом Наджран.

Как заявили представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции, ракета, запущенная хуситами - повстанцами из шиитского движения «Ансар Алла», была нацелена на районы с мирными жителями, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, в конце минувшего года хуситы несколько раз пытались нанести ракетные удары по целям в Саудовской Аравии. В частности, повстанцы осуществили пуск баллистической ракеты по королевскому дворцу Ямама в Эр-Рияде в момент проведения там встречи с участием саудовского руководства.

А в начале ноября 2017 года саудовские военные перехватили снаряд, запущенный в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.