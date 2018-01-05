Саакашвили вызвали на допрос в Службу безопасности Украины

5 Янв. 2018 2018-01-05T22:13:45+03:00

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Адвокат бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вручила его подзащитному повестку на допрос.

«Сегодня (в пятницу, 5 января) Михаилу Саакашвили вручили повестку о вызове на допрос в СБУ 10 января в 11:00 (12:00 мск) по возбужденному против него уголовному делу», - сказал юрист Руслан Чернолуцкий.

Также защитник отметил, что Саакашвили готов побеседовать со следователями «при условии, что все документы, касающиеся вызова на допрос, оформлены надлежащим образом и все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством», передает «Интерфакс».

Напомним, ранее Саакашвили уже дважды вызывали в СБУ на допрос. Первый раз он не смог прийти, так как должен был в тот день присутствовать на заседании Апелляционного суда Киева. В другой раз он отказался идти к следователям из-за незаконных, по его мнению, следственных действий.