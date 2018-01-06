В Раде заявили, что миграционная служба Украины не лишила Поклонскую гражданства

6 Янв. 2018 2018-01-06T10:12:26+03:00

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Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская могла остаться гражданкой Украины. По его словам, государственная миграционная служба Украины не лишила гражданства Поклонскую гражданства.

«В ГМС Украины нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве» — сказал Лещенко в эфире NewsOne.

Он отметил, что Поклонская не могла стать депутатом Думы, не став гражданкой России, а на его запрос в ГМС ему якобы заявили об отсутствии документального подтверждения об утрате Поклонской гражданства Украины.

Напомним, ранее Поклонская уже опровергала информацию о том, что она якобы является украинской гражданкой. По словам депутата, у нее есть только российский паспорт, а из гражданства Украины она вышла 21 марта 2014 года на основе своего заявления.