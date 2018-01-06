Британские ученые назвали предполагаемую причину смерти Антона Чехова

6 Янв. 2018 2018-01-06T10:57:42+03:00

Была исследована рубашка писателя с пятнами крови, которую он носил в день смерти, а также его пяти писем и открыток

Изменить размер текста: A A

Ученые из Куодрэмского института биологических наук (Великобритания) назвали предполагаемую причину русского писателя Антона Чехова. Они исследовали рубашку драматурга, которую он носил в день смерти 15 июля 1904 года, а также его письма и открытки. В результате были обнаружены восемь протеинов, которые позволили сделать вывод о том, что Чехов болел туберкулезом. При этом, как считают ученые, писатель умер от кровоизлияния в мозг, так как были найдены следы протеинов, свидетельствующих о наличии тромбов.

«Мы нашли в пробе с рубашки Чехова сильный маркер ишемического инсульта», — заявил один из исследователей Глеб Зилберштейн.

Он отметил, что этим маркером был протеин ITIH4, который генерирует тело человека в ответ на травмы. Кроме того, по мнению ученых, Чехов знал о своей болезни, так как имел медицинское образование, и писал даже о заболевании в своих произведениях, сообщает The Times.

Антон Чехов умер на курорте в Германии, куда отправился из-за обострения туберкулеза летом 1904 года.