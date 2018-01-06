Власти Малайзии возобновят поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing
Власти Малайзии возобновят поиски исчезнувшего в марта 2014 года самолета Boeing, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Сообщение об этом было направлено родственникам пассажиров пропавшего лайнера.
"Правительство Малайзии привлекло (американскую компанию) Ocean Infinity провести дальнейшие поисковые операции для MH370", — передает телеканал Channel News Asia фрагмент сообщения.
Кроме того, родственников проинформировали, что 2 января поисковое судно вышло в "зону поисков".
Напомним, авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. По предварительной информации, самолет потерпел крушение в южной части Индийского океана. Поисковая операция была официально приостановлена в январе прошлого года. На борту также находился турист из России.
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