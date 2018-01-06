Уголовное дело возбудили после смерти 11-летнего мальчика, упавшего с 17-го этажа в Реутове

6 Янв. 2018 2018-01-06T20:58:55+03:00

Как выяснилось, друг погибшего решил подшутить над ним и случайно вытолкнул из окна

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика, упавшего с 17-го этажа в подмосковном Реутове. Дело завели по части 2 статьи 105 УК РФ («убийство малолетнего»).

По данным следствия, 30 декабря 19-летний молодой человек и его малолетний друг пришли в подъезд одного из домов, расположенных на Молодежной улице, чтобы посмотреть на город с высоты. Как выяснилось, в лифтовом холле на 17 этаже ребенок взобрался на подоконник и высунулся из окна, а его приятель подошел сзади, схватил его за ноги и приподнял, решив таким образом напугать.

«Ребенок не удержался на подоконнике и упал вниз. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер», - говорится на сайте подмосковного следственного управления СКР.

Кстати, напомним, не так давно похожий случай произошел в Нью-Йорке. Там в октябре прошлого года погиб австралийский дипломат: он упал с балкона после попытки поиграть с другом в игру на доверие.