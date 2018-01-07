2018-01-07T11:04:43+03:00
В мире

СМИ сообщили, что спецпрокурор США узнал о встрече Весельницкой с Иванкой Трамп в лифте

Отмечается, что Роберт Мюллер хочет знать все контакты родственников и окружения Трампа с российскими участниками встречи в Нью-Йорке в июне
Екатерина БОЛГОВА
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Дочь президента США Иванка ТрампДочь президента США Иванка ТрампФото: REUTERS
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет повторно опросить минимум одного участника встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, прошедшей в июне 2016 года в Нью-Йорке.

Как пишет газета Los Angeles Times, Мюллер узнал о случайной встрече в лифте Весельницкой и сопровождавшего ее лоббиста Рината Ахметшина с дочерью президента США Иванкой Трамп. В СМИ ранее не было информации о том, что после встречи с сыном президента США в небоскребе Trump Tower Весельницкая и Ахметшин столкнулись с дочерью нынешнего главы государства. Отмечается, что стороны просто обменялась с любезностями, но Мюллер подозревает, что не только это стало итогом встречи.

Спецпрокурор США намерен выяснить поминутные контакты родственников и окружения Трампа с российским представителями в июне 2016 года.

Напомним, ранее сын президента признал факт своей встречи с Весельницкой в июне 2016 года в Нью-Йорке. По информации телеканала CNN, во встрече принимали участие восемь человек.

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