СМИ сообщили, что спецпрокурор США узнал о встрече Весельницкой с Иванкой Трамп в лифте
Спецпрокурор США Роберт Мюллер хочет повторно опросить минимум одного участника встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, прошедшей в июне 2016 года в Нью-Йорке.
Как пишет газета Los Angeles Times, Мюллер узнал о случайной встрече в лифте Весельницкой и сопровождавшего ее лоббиста Рината Ахметшина с дочерью президента США Иванкой Трамп. В СМИ ранее не было информации о том, что после встречи с сыном президента США в небоскребе Trump Tower Весельницкая и Ахметшин столкнулись с дочерью нынешнего главы государства. Отмечается, что стороны просто обменялась с любезностями, но Мюллер подозревает, что не только это стало итогом встречи.
Спецпрокурор США намерен выяснить поминутные контакты родственников и окружения Трампа с российским представителями в июне 2016 года.
Напомним, ранее сын президента признал факт своей встречи с Весельницкой в июне 2016 года в Нью-Йорке. По информации телеканала CNN, во встрече принимали участие восемь человек.