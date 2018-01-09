В Великобритании фармацевт влюбилась в террориста и стала его подельницей

9 Янв. 2018 2018-01-09T00:25:28+03:00

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Мигрант из Судана и жительница Лондона полюбили друг друга во время подготовки террористических атак. Суд Великобритании признал парочку виновными.

Как пишет британская газета The Guardian, 36-летний Мунир Мохаммед в 2015 году познакомился с 33-летней Роваядой Эль-Хассан, которая работала в аптеке фармацевтом. Он нашел ее на сайте SingleMuslim.com. Ее анкета особенно заинтересовала террориста, потому что женщина сообщила, что работает в аптеке фармацевтом, а значит, имеет доступ к необходимым химическим веществам, из которых он планировал собрать бомбу.

Мигрант из Судана Мунир МохаммедФото: REUTERS

Вскоре междуними возникла влюбленность. К весне 2016 года они регулярно общались с WhatsApp и встречались не один раз в лондонском парке недалеко от дома Эль-Хасана.

В декабре 2016 года пару арестовали. У Мохаммеда дома нашли два из трех компонентов для изготовления смертоносного взрывного устройства, а также руководства по изготовлению бомб, детонаторы мобильных телефонов и яд рицина.