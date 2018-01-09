2018-01-09T20:33:50+03:00
В мире

Рэпер The Weeknd о расистском скандале H&M: "Я глубоко оскорблен"

Певец эфиопского происхождения отказался от дальнейшего сотрудничества с шведским брендом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Рэпер The WeekndРэпер The WeekndФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Канадский рэпер эфиопского происхождения The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, почувствовал себя крайне оскорбленным, увидев рекламу детской линии одежды шведского бренда H&M.

Ранее на сайте компании появились фотографии чернокожего мальчика, одетого в толстовку с надписью "Coolest Monkey In The Jungle" ("Самая крутая обезьянка в джунглях").

"Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M", — написал The Weeknd в своем микроблоге в Twitter.

Многим показалось оскорбительным, что толстовку с такой надписью надели именно на чернокожего мальчика Фото: Twitter.com

Многим показалось оскорбительным, что толстовку с такой надписью надели именно на чернокожего мальчикаФото: Twitter.com

До этого рэпер неоднократно сотрудничал со шведским брендом.

Стоит отметить, что такая реклама многим показалась расисткой и оскорбительной. В компании уже прокомментировали данную ситуацию.

"Мы искренне извиняемся за то, что это фото было сделано, и мы сожалеем по поводу надписи на толстовке", - передает Reuters со ссылкой на заявление H&M.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова