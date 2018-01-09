Рэпер The Weeknd о расистском скандале H&M: "Я глубоко оскорблен"

9 Янв. 2018 2018-01-09T20:33:50+03:00

Певец эфиопского происхождения отказался от дальнейшего сотрудничества с шведским брендом

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Канадский рэпер эфиопского происхождения The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, почувствовал себя крайне оскорбленным, увидев рекламу детской линии одежды шведского бренда H&M.

Ранее на сайте компании появились фотографии чернокожего мальчика, одетого в толстовку с надписью "Coolest Monkey In The Jungle" ("Самая крутая обезьянка в джунглях").

"Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M", — написал The Weeknd в своем микроблоге в Twitter.

Многим показалось оскорбительным, что толстовку с такой надписью надели именно на чернокожего мальчикаФото: Twitter.com

До этого рэпер неоднократно сотрудничал со шведским брендом.

Стоит отметить, что такая реклама многим показалась расисткой и оскорбительной. В компании уже прокомментировали данную ситуацию.

"Мы искренне извиняемся за то, что это фото было сделано, и мы сожалеем по поводу надписи на толстовке", - передает Reuters со ссылкой на заявление H&M.