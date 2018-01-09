Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне

9 Янв. 2018 2018-01-09T22:37:52+03:00

Сейчас власти республики ищут посредника для обсуждения ситуации основателя WikiLeaks с Великобританией

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Эквадор допускает возможность выселения основателя разоблачительной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, где тот укрывается с 2012 года и общается с людьми лишь с балкона здания.

Сейчас власти республики ищут посредника в виде другой страны или отдельной личности, который помог бы достичь соглашения с Великобританией по данному вопросу.

Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на главу МИД Эквадора Марию Фернанда Эспиноса Гарсес.

Между тем, источники издания Daily Mail, сообщили, что лишить Ассанжа убежища решил сам глава республики Ленин Морено, который якобы недоволен постами основатели WikiLeaks в твиттере, касающимися его союзников президента.

Напомним, что аккаунт Ассанжа по невыясненным причинам пропал из соцсети в конце декабря.