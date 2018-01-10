2018-01-10T15:22:14+03:00
Происшествия

Мощный пожар у аэропорта Дублина попал на видео

Пламя вспыхнуло на заводе по переработке автомобилей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар никак не сказался на работе дублинского аэропорта. Фото: Dublin AirportПожар никак не сказался на работе дублинского аэропорта. Фото: Dublin AirportФото: Twitter.com
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Мощнейший пожар у аэропорта Дублина попал на видео. На кадрах запечатлены черные клубы дыма, которые поднимаются от свалки автомобилей.

Отметим, что пламя вспыхнуло в среду, 10 января, недалеко от аэропорта ирландской столицы в населенном пункте Сейнт Маргарет. Возгорание началось на территории завода по переработке машин.

В настоящий момент с огнем борются восемь пожарных бригад. В местном полицейском управлении просят водителей быть внимательнее на дороге и избегать зоны происшествия.

Между тем, в пресс-службе аэропорта Дублина уже поспешили успокоить своих пассажиров, ожидающих рейсов или прибывающих в город. В руководстве заверили, что происшествие никак не скажется на работе воздушной гавани, потому что пожар вспыхнул далеко за ее территорией.

Данные о пострадавших пока отсутствуют, сообщает The Irish Sun.

Мощный пожар произошел у аэропорта Дублина .

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