Мощный пожар у аэропорта Дублина попал на видео
Мощнейший пожар у аэропорта Дублина попал на видео. На кадрах запечатлены черные клубы дыма, которые поднимаются от свалки автомобилей.
Отметим, что пламя вспыхнуло в среду, 10 января, недалеко от аэропорта ирландской столицы в населенном пункте Сейнт Маргарет. Возгорание началось на территории завода по переработке машин.
В настоящий момент с огнем борются восемь пожарных бригад. В местном полицейском управлении просят водителей быть внимательнее на дороге и избегать зоны происшествия.
Между тем, в пресс-службе аэропорта Дублина уже поспешили успокоить своих пассажиров, ожидающих рейсов или прибывающих в город. В руководстве заверили, что происшествие никак не скажется на работе воздушной гавани, потому что пожар вспыхнул далеко за ее территорией.
Данные о пострадавших пока отсутствуют, сообщает The Irish Sun.
Мощный пожар произошел у аэропорта Дублина .