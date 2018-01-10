2018-01-10T21:59:46+03:00
Экономика

Возвращение российского газа на Украину обойдется Европе в $1 млрд

В этом году Киев должен закупить у РФ 5 млрд кубометров "голубого топлива"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить поставки газа из РоссииРанее Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить поставки газа из РоссииФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Возвращение российского газа на Украину обойдется европейским компаниям в один миллиард долларов. В этом году Киев обязан закупить у РФ 5 миллиардов кубометров "голубого топлива", которое до этого реэкспортировалось в незалежную через другие страны по завышенной цене. Соответственно объемы закупаемого в Европе газа значительно уменьшатся.

“Ситуация становится менее воодушевляющей для европейских газовых трейдеров и операторов трубопроводов, которые выиграли от реэкспорта российского газа на Украину”, - заявил аналитик BI Эльчин Маммадов.

Он подчеркнул, что сгладить данную ситуацию может постепенное восстановление внутреннего потребления газа в странах ЕС, передает Bloomberg.

Напомним, что в декабре Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал "Нефтегаз" возобновить экспорт "голубого топлива" из России. Между тем, контракт на поставки между украинской компанией и "Газпромом" истекает в декабре 2019 года.

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