Возвращение российского газа на Украину обойдется Европе в $1 млрд
Возвращение российского газа на Украину обойдется европейским компаниям в один миллиард долларов. В этом году Киев обязан закупить у РФ 5 миллиардов кубометров "голубого топлива", которое до этого реэкспортировалось в незалежную через другие страны по завышенной цене. Соответственно объемы закупаемого в Европе газа значительно уменьшатся.
“Ситуация становится менее воодушевляющей для европейских газовых трейдеров и операторов трубопроводов, которые выиграли от реэкспорта российского газа на Украину”, - заявил аналитик BI Эльчин Маммадов.
Он подчеркнул, что сгладить данную ситуацию может постепенное восстановление внутреннего потребления газа в странах ЕС, передает Bloomberg.
Напомним, что в декабре Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал "Нефтегаз" возобновить экспорт "голубого топлива" из России. Между тем, контракт на поставки между украинской компанией и "Газпромом" истекает в декабре 2019 года.